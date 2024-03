Rusia sub teroare. Noi alerte teroriste la Moscova și Sankt Petersburg

Alertă teroristă la Moscova, la aeroportul Sheremetyevo, dar și la un centru comercial din Sankt Petersburg. În ambele cazuri se vorbește despre bombe plasate, într-un avion, respectiv într-un mall.

Un pasager al unei curse aviatice de pe aeroportul Sheremetyevo a anunțat că există o bombă în bagajul său. Drept urmare, trupele speciale au descins de urgență în zonă pentru a evita o eventuală tragedie. Ulterior, o altă alertă teroristă a fost anunțată la un centru comercial din orașul Sankt Petersburg.

După atacul soldat cu 133 de morți, în sala de concerte de la Crocus City Hall, trupele speciale rusești sunt în alertă teroristă. Autoritățile răspund la fiecare apel ce anunță un posibil atentat.

Trupele speciale rusești au intervenit în urma unui telefon primit la numărul de urgență. Mai multe unități specializate au luat cu asalt aeroportul Sheremetyevo, după ce s-a anunțat o bombă într-un bagaj. Un pasager al zborului Moscova - Erevan a susținut că la bord s-ar afla o bombă. Potrivit primelor informații, furnizate de autorități noua alertă teroristă ar fi fost dată de o femeie.

După ce a urcat în aeronavă, aceasta a informat însoțitorii de bord că în rucsacul ei s-ar afla o bombă. Trupele speciale au ajuns la fața locului și fac cercetări pentru a vedea cum stau lucrurile. În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre o alertă falsă și vă în bagajul respetiv nu era nici un dispozitiv exploziv.

Ulterior, s-a dovedit că a fost vorba despre o glumă a pasagerului. Acesta a fost iritat de faptul că însoțitorul de bord vorbea la telefon și l-a abordat, cerându-i să înceteze. Potrivit forțelor de ordine, femeia i-ar fi spus acestuia să închidă telefonul pentru că altfel va rata bomba din rucsacul ei.

O altă alertă teroristă a fost dată la un mall din estul orașului Sankt Peterburg, din Rusia. Un bărbat a anunțat, la centrul comercial, că a plantat un dispozitiv exploziv într-unul din magazine.

În zonă și-au făcut apariția geniștii și trupele speciale pentru a verifica informația. Individul a fost reținut, dar nu a dezvăluit locația presupusului dispozitiv cu bombă.

În aceste condiții, autoritățile ruse au luat decizia să evacueze pe toți vizitatorii care se aflau în incinta centrului comercial până la lămurirea lucrurilor.

Alertele teroriste de la Moscova și St. Petersburg, survin la doar o zi după atacul din sala de concerte de la Crocus City Hall, soldat cu 133 de morți și 154 de răniți.

