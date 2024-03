Actualitate Atac armat la Moscova. Unul dintre atacatori, reținut de autorități. Bilanțul morților și al răniților a crescut







Update 7. Unul din bărbații care au intrat costumați în clădirea din Moscova ar fi fost reținut de autorități.

Update 6. Atacatorii s-ar fi baricadat într-una dintre incintele care aparțin de clădirea mall-ului respectiv.

Update 5. Autoritățile din Rusia ar fi intervenit târziu în acest caz, iar ideea este susținută de mai multe voci pe Telegram și platforma X.

„Poliția a întârziat foarte mult să ajungă. Pompierii au spus că nu ar putea începe să stingă focul fără poliție. Cel puțin 40 de persoane au fost confirmate ca fiind ucise până acum. Este doar începutul numărătorii.”

Între timp, bilanțul morților a trecut de 50 de persoane. De asemenea, conform ultimelor cifre, peste 100 de persoane ar fi rănite.

Update 4. Casa Albă și-a arătat solidaritatea sa față de victimele atacului. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, care a descris scenele ca fiind „oribile și greu de privit”.

„Gândurile noastre, evident, sunt la victimele acestui atac teribil, cumplit”, a spus el într-o conferință de presă. Departamentul de Stat al SUA le-a transmis americanilor aflați la Moscova să evite adunările publice „pentru propria lor siguranță”, a spus oficialul.

Update 3. Forțele speciale au luat cu asalt clădirea și au început operațiunea de eliminare a teroriștilor.

Update 2. Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în urma atacului, potrivit presei ruse.

Update 1. Înainte de atacul armat, pe scena din clădirea respectivă ar fi urmat să urce pe scenă trupa Picnic. Grupul muzical este recunoscut pentru mesajele pro-Putin, susținând concerte în Rusia inclusiv în campania electorală.

Atac armat în Moscova. Cel puţin trei atacatori îmbrăcaţi în uniforme militare au deschis focul, vineri, într-o sală de concerte din Moscova. Sunt cel puțin 40 morți și alte zeci de răniți. Potrivit presei ruse, atacatorii au folosit, de asemenea, explozibili, provocând un incendiu masiv la Crocus City Hall, o sală de concerte situată la periferia vestică a Moscovei.

Atac armat la Moscova

Conform RIA Novosti, în jur de 15 oameni au fost uciși în urma acestui atac armat. Totodată, 35 persoane au fost rănite în urma focului deschis de atacatorii care purtau costume de camuflaj.

De asemena ar fi avut loc și o explozie puternică. Din cauza exploziei respective, acoperișul imobilul ar putea să se dărâme.

BREAKING Armed terrоrists firing at people inside the Crocus music hall in Moscow pic.twitter.com/oIQAqE6stG — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

Peste 100 de oameni sunt blocați în clădire

În urma atacului sângeros, peste 100 de persoane ar fi blocate în clădirea respectivă. O parte dintre acestea au fost evacuate direct de pe clădire. La fața locului intervin peste 60 de echipaje de ambulanță.

„Evacuarea oamenilor este în curs”, au declarat serviciile de urgență.

The attackers shoot a crowd of people. The video shows at least 4 people with guns #CrocusCityHall #Moscow #Russia pic.twitter.com/iEfPRC2mdb

Atac sângeros la Moscova

Unul dintre martori i-a descris pe atacatori ca fiind instruiți. Totodată, martorul a precizat că aceștia ar avea barbă. Doi dintre atacatori aveau un rucsac în picioare iar autoritățile iau în calcul ca aceștia să aibă asupra lor și cocktailuri Molotov.

Pompierii au salvat în jur de 100 de persoane care se aflau în subsolul clădirii. Totodată, unii dintre aceștia au fost scoși prin zona afectată de incendiu.

„ Cel puțin trei bărbați îmbrăcați de camuflaj au deschis focul la sala Crocus, o locație populară pentru concerte din suburbiile Moscovei, a raportat agenția de presă de stat RIA Novosti. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 35 au fost rănite.”, a anunțat canalul Baza Telegram.