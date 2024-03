Numărul victimelor din Moscova a crescut. Autoritățile raportează 80 de morți. Toți suspecții au fost reținuți. Update

Update: Autoritățile ruse au anunțat că bilanțul victimelor a crescut la peste 80 de morți. Totodată, reprezentanții FSB au anunțat că au reținut și pe ceilalți patru suspecți în atacul din sala de spectacol. În total au fost reținute 11 persoane suspecte că ar fi fost implicate în atacul terorist.

Atacul terorist din Moscova a făcut 60 de victime, conform ultimului bilanț dat publicității de autorități. Totodată, acestea au obținut date noi despre persoanele suspecte.

Numărul victimelor din atacul terorist din Moscova, de la Crocus City Hall, a crescut la 60. Este ultimul bilanț oferit de autoritățile ruse. Pe de altă parte, Comitetul de Investigație susține că are noi informații despre identitatea atacatorilor. Cel mai probabil ar fi vorba despre persoane de origine cecenă.

Autoritățile din Rusia au dat publicității un nou bilanț al victimelor din tragedia de la Crocus City Hall, din Moscova. Potrivit informațiilor oficiale, numărul morților a crescut la 60. Comitetul de Investigație pentru atacul terorist a confirmat informația, precizând că alte aproximativ 100 de persoane sunt rănite.

Trei copii se numără printre victimele atacului comis la Moscova, a anunţat agenţia de presă RIA, citând ministerul regional al sănătăţii. Autoritățile au publica o listă victimelor omorâte de teroriștii din Statul Islamic, notează lefigaro.fr.

Un grup de atacatori au deschis focul într-o sală de spectacole, Crocus City Hall. Atacul terorist s-a petrecut înainte de un concert al unei trupe, Picnic. Cinci persoane în uniforme militare au deschis focul asupra spectatorilor. Imaginile surprinse sunt de-a dreptul șocante. Atacatorii i-au executat fără milă pe cei care n-au apucat să se evacueze s-au să se pună la adăpost. Ei au folosit, de asemenea, explozibili, provocând un incendiu masiv.

Forțele speciale Rosgvardia au ajuns în clădire la aproximativ o oră după primele împușcături. Iar acest lucru a permis atacatorilor să fugă și să se pună la adăpost. O singură persoană a fost reținută de trupele speciale, în timpul intervenției.

More videos appear from the first seconds of the terror attack in Moscow.

The people who “froze” by the pillar look a lot like the victims seen lifeless on the floor in a later video pic.twitter.com/pHi03XkOVB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024