International Atac armat la Moscova. Filmul măcelului din sala de spectacole. Video







Un atac terorist a avut loc vineri, 22 martie în Rusia. Autoritățile rusești au intrat în stare de alertă maximă. Agenția de presă TASS vorbește de peste 50 de morți și alte 100 de victime. Potrivit primelor date, teroriștii au folosit și explozibili, iar tavanul clădirii să se prăbușească.

Atac terorist la Moscova

Forțele speciale Rosgvardia au ajuns în clădire la aproximativ o oră după primele împușcături. Operațiunea autorităților a fost îngreunată și de lipsa comunicațiilor mobile. Martorii evacuați au relata pentru publicațiile din Moscova filmul întregului atac terorist.

„Tocmai ne-am așezat. A început un fel de panică, am auzit niște bubuituri. Oamenii au început să fugă. Au fugit prin ușă, spre ieșire. Stăteam la mezanin, apoi am auzit împușcături: am început să coborâm și ne-am dat seama că și ei trăgeau dedesubt.

Ne-am întins pe podea, apoi ne-am dat seama că toți oamenii urcau, am început să urcăm. Noi. în cele din urmă am ieșit undeva la etaj. Am început să coborâm scările rulante”, au declarat martorii oculari.

‼️The attackers shoot a crowd of people. The video shows at least 4 people with guns pic.twitter.com/zqVBzUrewK — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Teroriștii ar fi folosit și explozibil

Teroriștii au deschis focul înainte ca formația Picnic să-și înceapă spectacolul. Imaginile surprinse sunt de-a dreptul șocante. Teroriștii îi execută fără milă pe cei care n-au apucat să se evacueze s-au să se pună la adăpost.

Potrivit altor martori oculari, sunetele împușcăturilor au fost auzite chiar înainte de spectacolul grupului de muzică Picnic. Martorii au mai precizat că teroriștii au tras din toate părțile. Ulterior, sala de spectacol a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au declarat că nu au putut să intervină până la sosirea forțelor de ordine.

Atac terorist în inima Moscovei

Pentru stingerea incendiului au fost trimise și elicoptere. Totodată, potrivit martorilor incidentului, împușcăturile au venit din toate părțile. Între timp Casa Albă a emis un comunicat prin care au declarat că forțele ucrainene nu ar fi implicate în acest atac terorist.