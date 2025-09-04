International

Rusia se opune prezenței de trupe străine în Ucraina

Rusia se opune prezenței de trupe străine în Ucraina
Rusia a lansat un avertisment, azi, legat de acceptarea oricărui tip de prezență militară străină în Ucraina, conform Reuters. În ultima perioadă, mai multe state europene și-au exprimat intenția de-a trimite trupe militare în Ucraina, pentru a rezolva conflictul.

Rusia nu acceptă intervenția trupelor străine în Ucraina

Implicarea altor țări este considerată a fi inacceptabilă de oficialii de la Kremlin, iar asta este o chestiune ce nu va fi negociată. „Rusia nu are nicio intenţie să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate, sub orice formă sau format”, a fost anunțul pe care l-a făcutMinisterului rus de Externe, Maria Zaharova, într-o intervenție la Vladivostok.

Kremlinul consideră absolut inacceptabile garanţiile de securitate, ce au fost cerute de preşedintele din Ucraina, Volodimir Zelenski. Garanțiile respective fi discutate, azi, la o reuniune a „Coaliţiei Voinţei”, ce reuneşte aliaţii Kievului, în special cei din Europa.

Maria Zaharova

Maria Zaharova. Sursa foto: Instagram/ Maria Zaharova

Anunțul făcut de ministrul de Externe

„Acestea nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, ci garanţii de pericol pentru continentul european”, a mai spus Zaharova.

Ministrul de Externe a vorbit și despre declaraţiile preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legate planurile de trimitere de trupe europene în Ucraina, o mişcare ce este respinsă şi de Germania.

Von der Leyen a spus că Europa lucrează la planuri destul de precise pentru o desfăşurare multinaţională de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităţilor SUA.

Reacție după acuzațiile de bruiaj

Altfel, Zaharova a mai spus că acuzaţiile conform cărora Rusia ar fost cea care a stat în spatele bruierii avionului preşedintei Comisiei Europene sunt false şi paranoice.

Un purtător de cuvânt al UE a declarat că sistemul GPS al avionului Ursulei von der Leyen a fost bruiat în timp ce se afla în drum spre Bulgaria, duminică, adăugând că se suspectează o interferenţă a Rusiei.

 

