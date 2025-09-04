Rusia se opune prezenței de trupe străine în Ucraina
- Nicolae Comănescu
- 4 septembrie 2025, 12:18
Rusia a lansat un avertisment, azi, legat de acceptarea oricărui tip de prezență militară străină în Ucraina, conform Reuters. În ultima perioadă, mai multe state europene și-au exprimat intenția de-a trimite trupe militare în Ucraina, pentru a rezolva conflictul.
Rusia nu acceptă intervenția trupelor străine în Ucraina
Implicarea altor țări este considerată a fi inacceptabilă de oficialii de la Kremlin, iar asta este o chestiune ce nu va fi negociată. „Rusia nu are nicio intenţie să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate, sub orice formă sau format”, a fost anunțul pe care l-a făcutMinisterului rus de Externe, Maria Zaharova, într-o intervenție la Vladivostok.
Kremlinul consideră absolut inacceptabile garanţiile de securitate, ce au fost cerute de preşedintele din Ucraina, Volodimir Zelenski. Garanțiile respective fi discutate, azi, la o reuniune a „Coaliţiei Voinţei”, ce reuneşte aliaţii Kievului, în special cei din Europa.
Anunțul făcut de ministrul de Externe
„Acestea nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, ci garanţii de pericol pentru continentul european”, a mai spus Zaharova.
Ministrul de Externe a vorbit și despre declaraţiile preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legate planurile de trimitere de trupe europene în Ucraina, o mişcare ce este respinsă şi de Germania.
Von der Leyen a spus că Europa lucrează la planuri destul de precise pentru o desfăşurare multinaţională de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităţilor SUA.
Reacție după acuzațiile de bruiaj
Altfel, Zaharova a mai spus că acuzaţiile conform cărora Rusia ar fost cea care a stat în spatele bruierii avionului preşedintei Comisiei Europene sunt false şi paranoice.
Un purtător de cuvânt al UE a declarat că sistemul GPS al avionului Ursulei von der Leyen a fost bruiat în timp ce se afla în drum spre Bulgaria, duminică, adăugând că se suspectează o interferenţă a Rusiei.
