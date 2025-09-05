International

Rusia își redirecționează trupele. Sunt vizate trei orașe mari din estul Ucrainei

Rusia își intensifică operațiunile militare în estul Ucrainei, iar Forțele Armate ale Ucrainei avertizează că trupele ruse pregătesc o ofensivă de amploare asupra regiunii Donețk. Conform informațiilor publicate de RBC, obiectivul principal al Moscovei este de a prelua controlul asupra aglomerării urbane Pokrovsk–Mirnohrad, printr-o avansare coordonată ce ar putea schimba echilibrul pe front.

Rusia și planurile de creare a unui  „coridor” militar

Anunțul privind noua ofensivă a fost făcut de Oleksi Bielski, purtătorul de cuvânt al grupului de trupe ucrainene „Dnipro”, care a precizat că Rusia formează un „coridor” militar între localitățile Nikanorivka și Maiak. Acesta ar urma să fie direcționat spre Dobropillia, primul obiectiv strategic din regiune.

Potrivit evaluărilor militare, dacă Dobropillia va fi ocupat, următoarele ținte vor fi Mirnohrad și Pokrovsk. Ulterior, Rusia ar putea încerca să încercuiască orașul Kostiantinivka, o mișcare ce ar întrerupe rutele logistice vitale pentru forțele ucrainene. În prezent, Moscova a mobilizat brigăzi întregi din alte sectoare ale frontului pentru a sprijini ofensiva.

Scopul principal este consolidarea controlului asupra unui culoar logistic ce ar permite armatei ruse să avanseze în adâncimea teritoriului ucrainean și să susțină operațiuni ulterioare.

Ucraina a atacat mai multe regiuni din Rusia

Generalul Bielski a declarat că, doar în ultimele 24 de ore, forțele ucrainene au reușit să elimine 153 de soldați ruși în direcția Pokrovsk.  Regiunea Harkiv a fost ținta unui atac cu dronă care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor două. Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 21:30, în satul Hotimlia, parte a comunității Starosaltiv.

Atac în Riazan, Rusia

Printre victime se află doi muncitori ai serviciului de reparații rutiere, ambii în vârstă de 40 de ani, și o tânără de 25 de ani. Răniții, doi bărbați de 32 și 47 de ani, au fost transportați la spital și primesc îngrijiri medicale.

Donald Trump, despre negocierile de pace

Președintele american Donald Trump a anunțat că urmează să poarte în curând o discuție cu Vladimir Putin, după ce a avut deja convorbiri cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, o astfel de întâlnire ar putea fi organizată rapid, întrucât Moscova se declară disponibilă pentru dialog „dacă situația o impune”.

 

