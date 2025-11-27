Rusia îi cere Poloniei să-și închidă consulatul din Siberia până la sfârșitul anului

Autoritățile ruse au decis joi, 27 noiembrie 2025, să retragă acordul de funcționare a consulatului general al Poloniei din orașul siberian Irkutsk, potrivit Reuters.

Măsura — care intră în vigoare de la 30 decembrie 2025 — reprezintă un răspuns la decizia Varșoviei de a închide consulatul rus din Gdańsk.

Decizia Poloniei a fost declanșată de o serie de acte de sabotaj asupra unei linii feroviare strategice, pentru care guvernul polonez dă vina pe serviciile ruse.

Potrivit autorităților poloneze, explozia de pe linia de cale ferată care leagă Varșovia de frontiera cu Ucraina a avut loc la începutul lunii și a fost provocată de două persoane – ucraineni – care ar fi acționat în numele serviciilor ruse.

Premierul polonez, Donald Tusk, a descris incidentul drept un „act de sabotaj fără precedent”. În replică, Polonia a decis să închidă consulatul Rusiei din portul Gdańsk, care era ultima reprezentanţă consulară operațională a Moscovei pe teritoriul polonez.

Anterior, în cursul ultimor luni, mai multe consulate ale Rusiei din teritoriu polonez — la Poznań și Cracovia — fuseseră deja închise, în contextul unor incidente atribuite Moscovei.

Pe 27 noiembrie, Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul polonez în Rusia, Krzysztof Krajewski, și i-a înmânat o notă oficială prin care se notifică că funcţionarea consulatului polonez din Irkutsk va fi încetată la 30 decembrie 2025.

Conform ministerului, decizia poloneză de a revoca consimțământul asupra consulatului rus din Gdańsk constituie „un pas deschis ostil și nejustificat”.

Moscova a avertizat că orice acțiuni considerate de ea drept „atacuri” vor primi „un răspuns adecvat și dureros”.

Autorităţile poloneze au declarat că nu există motive reale pentru închiderea consulatului de la Irkutsk.

Purtătorul de cuvânt al Ministerul polonez de Externe, Maciej Wewior, a afirmat că Polonia a acceptat retragerea consimțământului de către Rusia, dar consideră decizia nefondată: „nu Polonia este cea care organizează acte de teroare în Rusia”.

El a precizat că cei trei angajați ai consulatului polonez vor părăsi teritoriul Rusiei până la finele lunii decembrie.

Conform analiștilor citați în media, închiderea consulatului din Irkutsk reprezintă nu doar un gest simbolic, ci şi un semnal privind deteriorarea severă a relațiilor diplomatice dintre Moscova și Varșovia.

Consulatul de la Irkutsk avea o semnificație aparte: era singura reprezentanță diplomatică poloneză operațională în estul Rusiei.

Pe termen mediu, disputa diplomatică riscă să afecteze relațiile la nivel bilateral între cele două țări, dar și să influențeze cooperarea în cadrul structurilor europene sau nord-atlantice, având în vedere alianțele și realinierile consecvente după izbucnirea războiului din Ucraina.