Roxana Nemeș, umilită în direct. „Nu ai nicio abilitate. Nu ești bună de nimic!”

Roxana Nemeș, 34 de ani, a fost descalificată de la Survivor All Stars după doar o lună din cauza problemelor medicale. Artista a declarat că a știut că nu va face față provocărilor din Republica Dominicană, dar că și-a dorit să încerce.

A părăsit Survivor All Stars

„Am fost la doctor și mi s-a spus că am un hematom suferit atunci când m-am lovit la joc. Am avut nevoie de tratament cu antibiotic și nu mai puteam face efort. De asta am acceptat să ies. Ce n-a funcționat? M-am adaptat, data trecută am stat 3 luni, deci nu adaptarea a fost problema. A fost mult mai greu, dar te adaptezi. În ultimii 2 ani am fost numai pe șantier cu casa, nu caut scuze, dar am simțit că n-am condiție fizică. Mi-am asumat că nu sunt foarte bună pe traseu. Am plecat cu fruntea sus, am câștigat două dueluri de eliminare”, a declarat Roxana Nemeş la emisiunea lui Cătălin Măruţă.

Cristi Mitrea, scandal cu Roxana Nemeș

Cristi Mitrea, luptător de MMA, a spus, în direct, că artista nu este bună de nimic și că nu trebuia să meargă la Survivor All Stars. El a declarat că aceasta s-a făcut remarcată doar datorită părului blond și al ochiilor albaștri.

„N-am spus nimic de bine și nici n-am ce să spun de bine. Îmi dau seama că e arogantă. Din punctul meu de vedere, cred că e cea mai slabă prezență feminină la un concurs de genul ăsta. Nu înțeleg de ce mergem la un concurs care se numește All Stars, în ideea în care nu putem să ajutăm cu nimic, dimpotrivă. Te duci bolnavă, te duci accidentată, te duci în toate felurile… E vorba de onoare. Eu n-aș accepta dacă nu mă știu în stare de nimic. Dacă nu ești bună de nimic de ce te duci? Ce legătură are concursul cu abilitățile tale? Tu n-ai nicio abilitate! N-ai făcut nimic! Păr blond, ochi frumoși și atât”, a spus Cristi Mitrea.

După aceste declarații, artista a răbufnit. Ea a declarat că nu este normal ca cineva care nu a fost la Survivor să își dea cu părerea. „Nu eu am făcut casting-ul, să știi. Întrebarea mea este: de unde până unde comentezi tu care n-ai fost la concursul ăsta. De ce îți dai cu părerea dacă nu știi concursul?”, a replicat Roxana.

Roxana Nemeș, mesaj pentru fani

Artista le-a mai spus fanilor că speră să fie o inspirație pentru ei și să îi ajute să nu asculte părerile oamenilor răi. Ea le-a recomandat să nu se lase influențați de nimeni și să își păstreze autenticitatea.

„Într-o lume rea, sper să va dau putere și vouă, prin experiențele și piesele mele, să va păstrați și să va iubiți așa cum sunteți! Să fiți mândri de oamenii care sunteți! Și să nu va lăsați influențați de nimeni și de nimic. Să va păstrați autenticitatea și nu în ultimul rând, caracterul pe care îl aveți. Să rămâneți drepți, cu coloana vertebrală”, a spus fosta concurentă de la PRO TV.