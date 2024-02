Roxana Nemeș, eliminată de la Survivor All Stars. Faimoșii, dezavantajați de decizie

Roxana Nemeș a părăsit competiția Survivor All Stars. Odată cu plecarea ei, echipa Faimoșilor ajunge la un punct de cotitură, pierzând încă un membru. Fanii vedetei au fost șocați de veste, mai ales că aceasta s-a remarcat ca o concurentă extrem de determinată să ajungă în finală.

Roxana Nemeș, eliminată de la Survivor All Stars

Roxana Nemeș a fost eliminată de la Survivor All Stars din motive medicale. De altfel, istoria se repetă, având în vedere că aceasta s-a confruntat cu aceleași impedimente și în sezonul trecut. Echipa ei a pierdut jocul pentru recompensă, iar Daniel Pavel a făcut marele anunț. Roxana Nemeș a fost extrem de emoționată după ce a primit confirmarea că va pleca.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate. Vă mulțumesc din suflet! Să fiți buni!”, a spus vedeta, după eliminare.

Echipa Faimoșilor, afectată de eliminare

Echipa Faimoșilor este afectată de eliminarea Roxanei. De altfel, Jador a fost primul care a reacționat. Artistul a arătat că regretă plecarea colegei lui.

„A plecat cea mai sexy!”, a fost reacția lui Jador.

De asemenea, Elena Marin se numără printre cei eliminați. Vedeta a fost dezamăgită de eliminare, însă și ea se confruntă cu probleme de sănătate.

Celebritățile au suferit o înfrângere în „Jocul pentru Imunitate”, iar regulile competiției spun că trebuie să piardă încă un concurent, după eliminările Andreei Tonciu și Elenei Ionescu. Totodată, Jador a reușit să obțină colanul de imunitate individuală. Acesta a amenințat că îl va vota pe Zanni.

Roxana Nemeș, probleme de sănătate

Fosta concurentă s-a confruntat cu dureri cronice, în urma cărora a suferit o intervenție chirurgicală. Vedeta a dezvăluit că suferă de endometrioza, afecțiune tot mai întâlnită în rândul femeilor tinere.

„Acesta a fost motivul pentru care am și spus public că am suferit de endometrioză. Pentru că, din păcate, suferă foarte multe femei de boala asta și nu știu ce au. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Eu nu sunt pro operații. Dar, din păcate, când vine vorba despre endometrioză, nu există altă soluție. ”, a spus vedeta.

Afecțiunea de care suferă Roxana Nemeș poate duce la infertilitate, însa vedeta își dorește cu ardoare să devină mamă.