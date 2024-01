Survivor All Stars, fără CRBL. Nu-și iartă foștii colegi, care l-au umilit

Survivor All Stars se filmează în aceste zile în Republica Dominicană. Însă nu toate vedetele care au participat la competițiile anterioare au spus „prezent” și de această dată. CRBL, de exemplu, a dezvăluit de ce nu a mai fost de acord să revină în competiție, alături de ceilalți colegi. El a exclus din start o nouă întrecere.

După Roxana Ciuhulescu care a declinat oferta de a participa la competiția din Republica Dominicană, a venit și rândul lui CRBL. Participanți la aceeași ediție, din 2022, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, devenind dușmani pe față. Stresul și tensiunea concursului și-a spus cuvântul la acel moment. Iar acum nu au mai participat la Survivor All Stars.

Acum, CRBL a povestit de ce nu a mai dat curs invitației de a reveni în show. El a subliniat că nu sănătatea l-a împiedicat și nici forma fizică să participe la Survivor. CRBL a precizat că s-a refăcut complet după accidentul de motocicletă.

CRBL a precizat că accidentul suferit în luna august a anului trecut nu are legătură cu refuzul de a participa la Survivor All Stars. Problema este că până la finalizarea procesului, în justiție, trebuie să circule cu o dovadă. Aceasta trebuie înnoită în fiecare lună, conform regulilor.

„Accidentul moto nu are legătură cu asta. M-am refăcut. Trăim în România, cum să se rezolve? Un an va mai dura cel puțin. Circul cu dovada, o reînnoiesc din lună în lună, până începe și se termină procesul. Doar așteptăm să treacă timpul și se va rezolva”, a completat acesta.

Chiar dacă nu participă la competiția din Republica Dominicană, artistul are propriile planuri. În primul rând, și-a propus să-și întărească forma fizică. Nu pentru a participa la Survivor, ci pentru că „balamalele au început să scârțâie”, așa cum recunoaște

„Eu muncesc în fiecare zi. Am început cu 1 ianuarie chiar. Eu folosesc luna asta pentru creație când alții stau la soare, pe snowboard. Am chef de muncă și inspirație. Trebuie ca tot ce mi-am propus să se împlinească. Am avut un an foarte bun, plin de emsiuni, de muzică, de creație, prieteni noi. Iar 2024, garantat va fi mai bun”, a mai spus artistul.