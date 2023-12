Alin Chirilă de la Survivor, acuzat de răpirea și agresarea unui bărbat. A fost reținut

Alin Chirilă i-a șocat pe locuitorii din orașul natal cu gestul făcut. Fostul concurent de la Survivor a răpit de acasă un bărbat. Victima ar fi fost lovită timp de o oră. Scenele cumplite ar fi avut loc chiar în mașina campionului.

Alin Chirilă de la Survivor, în centrul unui scandal de proporții

Cunoscutul lupătător MMA a fost reţinut după ce a răpit şi bătut timp de o oră un bărbat. Victima ar fi fost scoasă cu forța din propria casă și târâtă în autoturismul lui Alin Chirilă.

Fostul concurent de la Survivor l-ar fi va bătut cu sălbăticie pe bărbatul respectiv. În spatele acestui gest, Alin Chirilă a avut un scop clar.

Motivul gestului făcut de fostul concurent de la Survivor

Luptătorul MMA a fost reţinut după ce a răpit şi bătut timp de o oră un bărbat. Sportivul ar fi apelat la acest gest pentru a ajunge la o reglare de conturi. alin Chirilă intenționa să facă rost de adresa unui individ cu care fratele său se afla în conflict.

Victima ar fi fost supusă unei umilințe incredibile. După coșmarul trăit, bărbatul din Galați a fost pus să spele mașina agresorului.

Alin Chirilă, concurent controversat la Survivor

Fostul concurent al show-ului Survivor a fost implicat în mai multe conflicte pe parcursul competiției. Într-un final, acesta a fost propus pentru eliminare, alături de Carmen Grebenișan.

Campionul MMA a părăsit competiția în urma votului publicului. După experiența respectivă luptătorul avut parte de o ascensiune incredibilă.

„Am venit acasă cu 2 kg în plus de la Survivor, kilograme pe care le-am luat în câteva luni. După ce am ieșit din emisiune am încercat să recuperez, să mă distrez, să mă bucur de acele momente de revenire la realitate. Însă simțeam că ceva lipsește și acele lucruri erau antrenamentul, motivația și lupta. La câteva zile după, m-am gândit că ar fi bine să-mi programez un meci și mă tot gândeam cum și unde. ”, mărturisea acesta.

De la ieșirea din competiție, campionul a semnat mai multe contracte care i-au dus câștiguri substanțiale.