Andreea Mantea a spus ce i-a făcut Cristi Mitrea când era gravidă: „Este înfiorator.” În cadrul unui interviu pentru wowbiz.ro, bruneta a explicat şi de ce aceste dezvăluiri vin de abia în 2021 şi nu au fost lansate la momentul în care a fost agresată.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui.

Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec. Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el sa se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem.

Andreea Mantea nu reacţiona dacă nu era jignită

Mă văd nevoită să fac această declarație publică pentru că nu îmi vine să cred ca își permite să vorbească atât de ieftin și golănesc despre mama copilului lui, dar și despre copilul lui. Nu înteleg de ce aruncă în mine cu noroi, punând la îndoială faptul că acest copil este al lui.

Dacă a hotărât să intre în viața lui, ca tată, de ce susține așa ceva acum? De ce se bate cu pumnii în piept cu mândrie că acest copil este al lui, dar totuși nu știe ce înseamnă colici, scutece, dureri de dinți, primii pași, prima julitură, cum să își lege șireturile sau cum să aline o durere…

A spus ca el și David au o relație magnifică. Realitatea este alta. Nu a avut răbdare niciodată cu el, în așa fel încât să își construiască o relație tată-fiu. Iar acum este prea târziu deja. Copilul nu îl mai vrea. Nu îl mai place, nu vrea să mai audă de el, în ciuda faptului ca m-am chinuit să conturez o imagine perfectă a tatălui lui.

Pentru ca l-a dezamăgit enorm. Și-a dorit să îi fie alături în anumite momente și nu i-a fost. Probabil… că era ocupat cu instabilitatea emoțională. Când copilul își dorea să îl vadă, el nu avea timp sau pur și simplu nu răspundea. Îl lua sau îl vedea doar când copilul nu își dorea.

Tată respins de copil

Oricum este înfiorator să descriu în cuvinte reacția copilului când auzea că trebuie să meargă la el. Acum David este liniștit. A trecut peste multe întâmplări și dezamăgiri cu bine. A crescut cât de cât și percepe altfel lucrurile. A înțeles atât cât trebuia să înţeleagă la vârsta lui. Este bucuros că nu mai e nevoit să simtă teama de a merge la tatăl lui, iar eu sunt fericită că puiul meu nu va mai fi lovit.

Referitor la viața mea personală din prezent, vă pot spune că mi-am gasit echilibrul și că mi-e bine așa, în liniște și intimitate, sperând să fiu lăsată să îmi cresc copilul frumos și fără să sufere mai târziu, văzând fel și fel de declarații murdare și mincinoase, spuse doar pentru un dram de celebritate.

Sper că voi, toți cei care îmi sunteți alături mereu, să înțelegeți demersul meu, dar și motivul pentru care nu am putut să fac publice aceste lucruri până acum și de ce totuși aleg să fac asta în acest moment. Vă mulțumesc!”, a declarat Andreea Mantea pentru wowbiz.ro.

Andreea Mantea şi luptătorul MMA Cristian Mitrea s-au conoscut cunoscut în urmă cu șapte ani, în cadrul unui show tv. Scopul emisiunii era chiar găsirea unui partener pentru Andreea Mantea, iar bruneta chiar s-a îndrăgostiti de unul dintre pretendenți, adică de Mitrea.

La rândul său, bărbatul a fost de-a dreptul vrăjit de vedeta tv şi a început o povestea de iubire savuroasă mai ales pentru presa tabloidă.