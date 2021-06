Luptătorul MMA Cristi Mitrea nu este trecut în certificatul de naștere al copilului pe care îl are cu Andreea Mantea drept tată. În podcastul lui Cătălin Măruță, bărbatul a explicat motivul pentru care nu l-a recunoscut pe David, de la început, ca propriul copil.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut la emisiunea ”Burlăcița”, iar relația lor a fost una plină de frământări. Deși luptătorul MMA, Cristi Mitrea, a părăsit-o pe frumoasa brunetă și a declarat, în repetate rânduri, că nu își dorește să își vadă copilul, lucrurile s-au schimbat radical, în timp. De dragul copilului, se pare că cei doi s-au împăcat acum ceva timp.

De ce Cristi Mitrea nu și-a recunoscut fiul

La scurt timp după ce s-au despărțit, Andreea Mantea l-a anunțat pe Cristi Mitrea că este însărcinată. Ea i-a mai spus că, indiferent de mersul lucrurilor, va păstra copilul. În podcastul lui Măruță, bărbatul a explicat de ce nu este trecut în certificatul de naștere al fiului ca tată al acestuia.

Deși avea dubii la început, bărbatul a decis să-l cunoască pe cel despre care Andreea Mantea i-a spus că îi este fiu.

„Am avut o perioadă în care nu eram liniștit eu cu mine, nu puteam să dorm, mă trăgea ața, trebuia să văd, să simt eu ceva și mi-am dorit să mă duc să mă apropii, mi-am dorit să nu repet niște greșeli care s-au întâmplat în familia mea… Am avut niște discuții, niște negocieri în care îmi doream să nu mai intervină factori externi și s-au întâmplat și am început să dezvolt această relație cu David care e magnifică, liniștitoare, te echilibrează”, a spus Cristi Mitrea în podcastul lui Cătălin Măruță.

Tatăl copilului așteaptă momentul maturizării lui David, pentru a clarifica cu băiatul toate detaliile.

”Eu nu am spus niciodată nimic despre subiectul ăsta. Aștept ca acel copil să aibă o anumită vârstă și să am discuția aia de la bărbat la bărbat cu el. Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la ”nu l-ai dorit” este faptul că alesesem că termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul. Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci”, a spus Cristi Mitrea.