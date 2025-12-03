Monden

Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul

Fosta prezentatoare TV, Roxana Marcu a povestit la un podcast faptul că ar fi avut de suferit din cauza unei foste relații. Era cât pe ce să o piardă pe fata cea mare, încă de când era nenăscută.

Roxana Marcu, dezvăluiri tulburătoare

Fosta prezentatoare a povestit că relația din care provine primul ei copil a fost una complicată. Mai ales cu mama iubitului ei de atunci. La acel moment i s-a spus că aceasta i-ar face farmece.

”Vezi că e doamna aceea la Giurgiu care îți face fel și fel de lucruri. Și eu am zis: du-te mă de aici, că nu se atinge nimic de mine. Eu sunt cu Dumnezeu am protecție divină, nu se atinge de mine nimic. Ba da, zice că nu e bine, că uite e supărată, că suferă băiatul ei. Simțeam o energie atât de rea”, a explicat aceasta.

Întâmplări ciudate

Deși era însărcinată în lunile terminale, aceasta mergea încă la muncă. ”Până la urmă înainte să nasc, mergeam, aveam un SAAB decapotabil, îmi aduc aminte, nici nu știu dacă mai există mașină din aia. Și e prima dată când mi-am pus și eu centură de siguranță pentru că eu nici nu mergeam departe.

Artan urma să lanseze un disc vinil pe 17 decembrie
Prognoza meteo pentru următoarele zile. Fenomene enervante anunțate de ANM
Mă duceam de regulă pe același traseu, acasă și la Pipera, mergeam puțin. Și de aia nu-mi puneam centură. În ziua aia, dar nu știu de ce mi-am pus centura de siguranță. Vine o Dacie neagră pe contrasens în spate la piața Băneasa, de la hotelul de vis-a-vis de piață, a venit cu mare viteză, frontal și a intrat în mine”, a mai spus ea. Cert este că ulterior s-a gândit să avorteze copilul și a renunțat la idee.

Salvată de duhovnic

Chiar și așa, botezul fiicei celei mari a fost piatra de încercare. Asta pentru că micuța s-a înecat cu apă în cristelniță. Duhovnicul a fost cel care a salvat-o și a reușit să o scuture ca să scuipe apa.

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

