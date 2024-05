Monden Roxana Ciuhulescu, pregătită pentru o nouă operație estetică. Soțul e de acord







Fostul iepuraș Playboy Roxana Ciuhulescu plănuiește să-și facă o nouă operație estetică. În urmă cu cinci ani, fosta concurentă de la Survivor și-a făcut o intervenție la nivelul pleoapelor, care, spune ea, i-a schimbat viața în bine.

Roxana Ciuhulescu își dorește un bust mai mare

Acum, Roxana Ciuhulescu își dorește un bust ca al Nicoletei Luciu. Fără să stea prea mult pe gânduri fosta prezentatoarea de la Pro Motor va acționa în acest sens. Vedeta a povestit de ce a recurs la blefaroplastie, o intervenție de ridicare a pleoapelor.

„Din cauza probabil a variațiilor în greutate, habar nu am, din perioada sarcinii, mi-au căzut foarte tare pleoapele și am ajuns la Elena Martin, care mi-a făcut această augmentare și m-am simțit extraordinar. Ca să nu mai spun că a întins și din riduri, a fost o operație pe care nu am regretat-o”, a povestit Roxana Ciuhulescu.

Are undă verde și din partea soțului

Iepurașul Playboy nu are niciun fel de problemă cu operațiile estetice. Dimpotrivă, chiar le felicită pe doamnele care aleg să-și opereze anumite părți ale corpului. „Dacă mă întrebi la modul generalist ce părere am despre operații estetice... Pot să spun felicitări tuturor doamnelor care recurg la asemenea operații.

Ar trebui să le bat obrazul celor care arată cu degetul către cele care au făcut-o, probabil că multe râvnesc la treaba asta. Da, mi se pare normal, suntem în secolul 21, iar operațiile estetice nu mai sunt un subiect tabu”, a adăugat Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu are undă verde și din partea soțului. Fosta prezentatoare TV a subliniat că a amânat acest pas. A așteptat ca fiul ei Cezar să crească mai mare. „Noi, în primul rând, suntem cei mai buni prieteni. Până acum m-am tot gândit, a fost o perioadă în care oricum nu aș fi vrut să o fac. Pentru că Cezar a fost micuț și nu am vrut să sacrific această perioadă. A avut nevoie de mine să îl iau în brațe, să îl drăgălesc, dar acum, cine știe!?”, a declarat pentru Cancan, fosta vedetă de la Pro Tv.