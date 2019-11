Ea a dezvăluit în timpul unor declarații cum a fost bătută chiar de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii. Ei bine, cea care a lovit-o este chiar mama sa, care i-a oferit astfel o lecție după ce ea a luat o parte din economiile familiei și nu a spus nimic.

Corecția s-a petrecut chiar în casa părintească din Drumul Taberei, București, iar complicea vedetei a fost chiar sora sa, Iuliana Luciu.

„Eu si sora mea, Iuliana, am descoperit rezerva de bani a mamei. Am luat de acolo cat ne-a trebuit, i-am cumparat flori si prajituri si, de restul, am mancat toata ziua inghetata si guma. Normal ca mama a aflat si am mancat o bataie…”, a rememorat Nicoleta, scrie cancan.ro.

Nicoleta Luciu are patru copii cu soțul ei, Zsolt Csergo, și este o mămică extrem de dedicată și o parteneră de viață ideală. Nicoleta Luciu este căsătorită cu Zsolt Csergo. Ei au făcut nunta pe 21 aprilie 2012, după şapte ani de la primul sărut. Cei doi au împreună patru copii. Primul dintre ei este Zsolt Junior, iar ceilalţi trei sunt tripleţii Kim, Karoly şi Kevin.

