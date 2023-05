Rona Hartner, despre unul dintre motivele pentru care a făcut cancer. Această greșeală o face cu toții

Rona Hartner a dezvăluit despre unul dintre motivele care au declanșat cancerul de colon, boală care a fost diagnosticată în anul 2019, de care s-a vindecat după ani de tratamente.

Vedeta este de părere că lumea judecă foarte mult persoanele care au un kilogram în plus. Din acest motiv a tinut multe diete, iar acum, artista susține că boala s-a declanșat în urma regimurilor drastice pe care le-a încercat de-a lungul anilor pentru a scăpa de lupta cu greutatea şi de a nu mai fi judecată.

Rona Hartner, schimbări radicale după vindecarea de cancer

În ultimii ani a pierdut aproximativ 12 kilograme fără să depună eforturi majore. Vedeta nu vrea să-și mai traumatizeze corpul pentru a arăta ca la 20 de ani.

„Cred că unul dintre motivele pentru care am făcut cancer este din cauza regimurilor repetate. Și, la fel, regimurile erau fiindcă lumea ne judecă pentru c-am avea un kilogram în plus. Și atunci noi, din rușine, ne forțăm să slăbim și ne dereglăm organismul, iar pe urmă, poate de la regimuri repetate, avem atât de multe cancere, care sunt hormonul stresului de a fi tot timpul top-top-top.

Acum ce să vă zic? Am un kilogram în plus, am să-l accept, sunt tolerantă, nu mă deranjează. Am dat deja 12 kilograme jos într-un mod organic, adică în 2-3 ani, de la chimioterapie, dar nu forțez corpul. Mi-e foame într-o zi, mănânc. În altă zi vreau să postesc, postesc”, a dezvăluit Rona Hartner.

Actrița nu mai vrea să fie slabă

Rona Hartner a trecut prin foarte multe schimbări după lupta acel cancer de colon. A început să se odihnească mai mult și să elimine toate persoanele negative și stresante care au ajuns în viața sa până în acest punct.

În plus, artista merge foarte des la salonul de înfrumusețare pentru împachetări și masaje. Kilogramele în plus nu mai sunt de ceva vreme o problemă pentru cântăreață pentru că nu vrea cu orice chip să fie slabă.

Ce proiecte are actrița: „Planurile mele în viitorul apropiat sunt să îmi lansez proiectul Ethernity, mi-ar plăcea foarte mult și să am o colaborare cu artiștii de la „Te cunosc de undeva!, pentru că sunt toți extraordinari. Poate sunt din lumi diferite, dar mie-mi plac toți”, a mai spus Rona Hartner într-un interviu pentru viva.ro.