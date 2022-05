Rona Hartner, despre lupta cu cancerul. ”Am început să iau un tratament.” Care este starea de sănătate a actriței

Rona Hartner s-a confruntat cu probleme de sănătate grave și a fost nevoită să apeleze la tratamente. Vedeta le-a transmis fanilor că se simte mai bine, dar că nu este vindecată complet.

În 2019, Rona Hartner a dezvăluit că are cancer. Actrița a mărturisit că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, dar că medicii au reușit să o vindece. Aceasta a subliniat că a trecut peste toate cu ajutorul tratamentului medical și al rugăciunii. Un alt aspect important a fost că nu și-a pierdut speranța.

”Cu sănătatea sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Chiar am făcut acum niște analize noi, fac din 6 în 6 luni, și rezultatele sunt foarte bune! Nicio recidivă nimic, sunt ok. Am început să iau un tratament pentru tiroidă, pentru că tiroida e cea mai afectată de la chimioterapie și acum având acest tratament mă simt foarte bine, cu tonusul, cu tot. Și mă bucur că am foarte multe proiecte pe care le pregătesc în această perioadă”, a explicat artista.

Rona este mereu cu zâmbetul pe buze

Vedeta de 49 de ani a povestit și cum se menține în formă. Rona nu se chinuie foarte mult, dar reușește mereu să vină cu un aer fresh și cu zâmbetul pe buze.

”Mă bucur că la 49 de ani încă nu am nicio operație, niciun fel de injecție vreodată și simt că nu am nevoie. Fața mea, bineînțeles că mai face și ea câte un rid de expresie, dar încă nu am nevoie de nicio intervenție exterioară și mă bucur enorm. E clar că este și capitalul fizic dar și faptul că mă hidratez bine, că dorm foarte bine, că nu beau, nu fumez, nu mă stresez, nu mă mai uit la TV, nu vreau să mai aud nimic despre război, am închis televizorul din toate punctele de vedere. Nu mă mai uit decât la divertisment, la comedii, momente de rugăciune online și cam atâta tot. În rest, nu mai deschid televizorul, pentru că m-am stresat prea mult, am făcut mai multe atacuri de panică de la război, de la începutul lui martie și m-am oprit brusc”, a declarat Rona, potrivit Click.