Adevărul despre relația dintre Rona Hartner și Emil Constantinescu. Mărturisirile târzii ale actriței despre fostul președinte

Rona Hartner a rupt tăcerea despre presupusa idilă cu Emil Constantinescu, fostul președinte al României între 1996-2000. Actrița a spus că a fost șocată, nu doar de faptul că a apărut acest jurnal pe piață, ci și pentru că prietena ei a reușit să îl convingă pe Corneliu Vadim Tudor că acele scrieri ar fi fost autentice.

Ea a mărturisit că i s-a spus la acea vreme să îl invite la dans pe Emil Constantinescu. „Eu aveam un blues, «You are my looser». Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996”.

În plus, actrița a mai adăugat că tot în noiembrie 1996 a dat castingul pentru Gadjo Dilo, film artistic. Ea a mărturisit că cea mai bună prietenă a ei a inventat acel jurnal pentru a o face să se întoarcă în România. Ulterior, jurnalul i-a fost vândut lui Vadim Tudor cu 60.000 de dolari.

Cum s-a vindecat Rona Hartner de cancer

Rona Hartner a mai luat în greutate și se simte foarte bine în prezent. Ea a trecut prin momente grele când a slăbit. Ea s-a simțit rău după nenumăratele ședințe de chimioterapie. Totuși, înotul a ajutat-o foarte mult să se facă bine. Ea înota în Marea Mediterană, în fiecare dimineață.

„Perioada pandemiei a fost foarte bună pentru mine. Am avut timp să îmi revin, să mă refac după problemele de sănătate cu cancerul. Am înotat în fiecare dimineață în apa rece a Mediteranei și m-a ajutat să elimin toxinele de la chimioterapie. M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc să slăbești”.

De asemenea, Rona a mai mărturisit că face sport pe plajă. În plus, ea are toate aparatele de care are nevoie pe care le așază într-un loc special amenajat. Ulterior, își face exercițiile sport între doi palmieri. În ceea ce privește mâncarea, actrița a dezvăluit că mănâncă de toate. Totuși, momentan, poftele ei se rezumă la pește pentru că organismul ei a fost grav afectat, a explicat Rona Hartner în emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță.