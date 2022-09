Topul sancțiunilor CNA din ultimii 10 ani. De la înjurăturile lui Vadim și Emil Boc în pielea goală la închiderea OTV

Activitatea Consiliului și chiar existența acestei organizației a fost deseori criticată pentru instituirea cenzurii și incălcarea libertății de exprimare. Totodată, organizația a fost acuzată de favoritism politic prin faptul că modul în care sunt numiți membri CNA, deciziile tind să fie preponderent de partea intereselor puterii. În topul celor mai notabile scandaluri CNA se află închiderea postului OTV și suspendarea temporară a postului Realitatea TV timp de 10 minute – pentru că, după cum au spus ei, postul TV nu a asigurat informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor de pe 10 august, când au avut loc protestele anticorupție.

Lista celor mai importante interdicții decise de CNA

Oprirea postului de televiziune Omega TV în 2002, ca urmare a apariției pe post a unor critici la adresa guvernului lui Adrian Năstase.

în 2002, ca urmare a apariției pe post a unor critici la adresa guvernului lui Adrian Năstase. Interzicerea serialului de desene animate South Park în anul 2000.

în anul 2000. Interzicerea clipului „Alege-ți stăpânii cu grijă”, realizat de Antena 3, cu ocazia alegerilor din 2008.

Interzicerea clipului „Corul vânătorilor” realizat de Academia Cațavencu, cu ocazia alegerilor din 2008, ca reclamă la proiectul lor: „Lista candidaților pătați”.

O serie de clipuri muzicale realizate de: Paraziții, Voltaj, Laura Andreșan , Ombladon și VERBAL.

, Ombladon și VERBAL. Închiderea posturilor deținute de Dan Diaconescu (DDTV și OTV).

În anul 2009, Consiliul a aplicat 624 de sancțiuni, dintre care 284 au fost amenzi, într-un cuantum total de de 2.177.500 de lei şi 374 de somaţii publice, asta după ce Legea audiovizualului a primit o serie de modificări și au fost introduse noi reglementări.

Scandaluri CNA și amenzi uriașe

În urma modificărilor şi completărilor aduse Legii audiovizualului, de către Parlament, limita maximă a amenzilor a fost majorată până la 200.000 de lei, iar banii proveniți din amenzi, conform CNA, în conformitate cu prevederile legale, alimentează bugetul de stat. Pe site-ul CNA sunt publicate zilnic somațiile și sancțiunile, în urma deliberării membrilor. Toate deciziile de sancţionare hotărâte de Consiliu începând cu anul 2008, se află pe site-ul oficial.

2012 – Dan Capatos și Carmen Hara: amenda maxima posibila, 200.000 de lei

Realitatea TV a fost obligată să-și oprească emisia timp de 10 minute, joi, 17 ianuarie 2019, în intervalul orar 19:00 și 19:10. Aceasta a fost decizia Consiliul Naţional al Audiovizualului, care a sancționat televiziunea de știri pentru modul în care a relatat despre protestul diasporei din 10 august 2018, soldat cu violențe.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a adoptat sancţiunea cu şase voturi pentru din nouă, a declarat Radu Herjeu, unul dintre membrii CNA care nu au susţinut decizia luată. Potrivit Mediafax, decizia a fost luată în baza paragrafului 2 din articolul 3 al Legii Audiovizualului nr 504/2002: „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”. Conducerea Realitatea TV a considerat decizia ca fiind una abuzivă.

Amenzi record în campania electorală din 2009

Valoarea amenzilor date de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) tuturor posturilor TV în cele şase săptămâni de campanie electorală se ridică la 315.000 de lei (3,1 miliarde lei vechi), potrivit unui bilanţ făcut public de CNA. A fost cea mai amendată campanie electorală de până acum.

Cel mai aspru au fost sancţionate posturile centrale – acestea au încasat aproximativ două treimi din cei 315.000 lei. Doar în primul tur de scrutin televiziunile centrale adunau 102.500 de lei , dar cel mai amendat post a fost Antena3.

2012 – CNA întrerupe patru posturi în prime-time din cauza lui Vadim Tudor

Emisia posturilor Pro TV, Acasă, Antena 1 şi Kanal D cu 10 minute în intervalul 19.00 – 19.10 pentru încălcarea dreptului la demnitate umană şi limbaj injurios. Sancţiunea a fost votată cu şapte voturi pentru. Sancţiunea a fost dată pentru mai multe derapaje ale emisiunilor Acces Direct, Un show păcătos, Happy Hour, Cancan TV şi WowBiz. A fost cea mai dură sancţiune dată în bloc vreodată în România.

Înjurăturile lui Vadim, adresate Marianei Moculescu, au atins apogeul care a declanşat şi sancţiunile pentru PRO TV

„Ar trebui să onoreze măcar cele 10 milioane de lei pe care i-a primit la început. Poate a scos mai mult pe linia de centură unde am trimis-o. Cine ştie ce i-au băgat ăia la chiloţi. Nu am să-i cer banii înapoi, o să-i consider ajutor de boală. Eu nu am nevoie de vedete răsuflate de genul ăsta. Acum îl înţeleg pe Horia Moculescu. E o handicapată! Nu-i place munca, poate s-a obişnuit pe linia de centură. În clipa asta e concediată pentru că este handicapată. Să se ducă să se trateze. Nu îi place munca, îi place pomana. Ea pare sănătoasă, dar are bubă la cap, are o jumătate de litru de sânge stricat. Femeia asta în criză de isterie. Este o c***ă, o oaie proastă! (…) Uită-te la ea ce faţă de m****ă are!„, a spus Vadim Tudor într-una din emisiunile „Happy Hour” în care a fost invitat.

2012 – Boc în pielea goală

În urma difuzării în mod repetat a imaginilor în care Boc apărea gol, în vestiarul unei săli de forţă, Dan Diaconescu s-a ales cu o amendă de 200.000 de lei. La momentul respectiv, membrii Consiliului au constatat că emisiunea lui Diaconescu a avut intenția clară de a prejudicia în mod grav dreptul la viaţă privată, imaginea, onoarea, reputaţia şi demnitatea fostului premier Emil Boc.

Pe lângă amenzi, OTV s-a ales şi cu trei decizii privind reducerea termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale. Pe locul doi în topul sancţiunilor primte s-a aflat Antena 1, care a adunat în 2012 cinci amenzi (în cuantum de 400.000 de lei), două somaţii şi două decizii privind obligarea radiodifuzorului de a difuza, timp de 10 minute, numai textul deciziei de sancţionare.

Chiar dacă filmarea cu Boc a fost difuzată în premieră la Antena 1, postul a scăpat mai uşor, cu întreruperea emisiei în prime-time timp de zece minute. Cu puțin timp în urmă primiseră, oricum, amenda maximă de 200.000 de lei în urma scandalului Capatos – Hara.

Televiziunea de ştiri Antena 3 ocupă ultimul loc de pe podium, acumulând în 2012 opt amenzi în cuantum de 273.000 de lei, patru somaţii şi două decizii privind obligaţia radiodifuzorului de a acorda drept la replică.

2013 – CNA retrage licența OTV și DDTV

Cea mai dură sancţiune posibilă pentru OTV, televiziunea lui Dan Diaconescu a rămas făra dreptul de a emite. Motivul sancţiunii a fost, potrivit CNA, publicitatea politică pe care Dan Diaconescu a făcut-o pentru Partidul Poporului (PP-DD), în afara perioadei prevăzute de lege.

Decizia s-a bazat pe monitorizarea postului în perioada 16-24 martie şi pe un raport de monitorizare privind asigurarea echilibrului politic pe post în perioada noiembrie 2011-ianuarie 2012. Hotărârea a avut la bază și faptul că postul a mai fost sancţionat cu întreruperi ale emisiei cuprinse între 10 minute şi 3 ore, iar toate acele sancţiuni s-au dovedit a fi inutile.