Romanul „Secrets” din 1985, film de succes imediat după Revoluție

Romanul „Secrets” din 1985, film de succes în 1992. Danielle Steel este o scriitoare prolifică pe genul love& drama.

Romanele sale, deși au și 40 de ani vechime, precum cel de față, par și astăzi de actualitate.

Romanul „Secrets” de Danielle Steel

Danielle Steel s-a născut la 14 august 1947. Până în prezent, a fost creditată cu peste 190 de cărți. Romanul, ca gen literar, reprezintă 140 de titluri. Tatăl scriitoarei era german iar mama, portugheză. Probabil, de aici a moștenit stilul rece analitic german, al acțiunii din romanele ei combinat cu poveștile de dragoste pline de culoare și căldura sentimentelor.

Romanul care poartă amprenta scriitoarei Danielle Steel a fost un gen literar perfect pliabil pe genul de filme pe care Hollywood-ul le-a produs pe segmentul family, love&drama, segment al filmului artistic sau al miniseriilor. Evident, acest gen de filme a fost savurat de societățile est-europene eliberate de comunism din 1989. Unii mai privilegiați, putuseră vedea în „seri video”, filme pe casete VHS, copiate în secret și distribuite la fel.

Romanul „Secrets” are o acțiune din lumea filmului. Personajele se învârt în jurul unor drame personale. Violența, crima, show-business-ul, dragostea formează un cocktail pentru un film pe care să-l urmărești pe canapeaua din sufragerie cu o cană de ciocolată caldă în mână. De aceea, din 1985 când a apărut, n-a trecut mult și a fost ecranizat.

Romanul „Secrets” devine film

Romanul „Secrets” a devenit film sub bagheta lui Peter Hunt.Romanul a fost prelucrat de scenariștii William Bast și Paul Huson. Intriga este simplă. Un producător, Mel, jucat de marele Cristopher Plummer, a gândit un serial, Manhattan care-l făcea să uite de drama pierderii familiei. Se îndrăgostește de Sabina actrița distribuită în rolul principal care are și ea un fiu vitreg actor în acel film, pe Bill. Fiul ei natural are probleme medicale în San Francisco și îl evită pe producător.

O altă actriță Jane ar dori să dea curs sentimentelor unui actor, Zack, dar Dan, soțul violent, magnat al imobiliarelor, deși a plecat de acasă, crede că ea și fiica lor sunt proprietatea lor. Bill este adorat de o actriță, Gaby, dar el are o dramă personală. Își ține căsnicia ascunsă pentru că soția sa a căzut pe panta drogurilor și va fi ucisă de dealerii care pretindeau contravaloarea drogurilor consumate: 3000 dolari.

Trebuie să vedeți filmul, dar pot să spun că se va termina cu bine, cuplurile care ezitau în dragostea lor, ajung să concretizeze dragostea și serialul să aibă un nou sezon.

„Secrets ”- mereu în actualitate

Filmul a avut premiera pe 6 aprilie 1992. A fost produs de NBC și durează 93 de minute. Stephanie Beacham, Gary Collins, Linda Purl completează genericul filmului la capitolul actori. Povestea din „Secrets” își păstrează actualitatea, pentru un film produs acum 33 de ani pornind de la un roman scris acum patru decenii.