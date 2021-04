Românul primit în galeria geniilor lumii. Senzaţionala idee a lui Cornel Amariei are în prim-plan ochelari inteligenți capabili să redea persoanelor cu probleme de vedere o viață cât mai simplă și bună.

Senzaţionala idee a lui Cornel Amariei

Datorită acestui demers nobil, fondatorul companiei .lumen este prezent printre cei cinci finaliști ai programului Global Business Hall of Fame by JA Worldwide. Global Business Hall of Fame prezintă antreprenori de top și lideri din toată lumea care pot avea un impact semnificativ asupra vieţilor noastre.

Programul se desfăşoară încă din 1976 și de-a lungul timpului a inclus în Business Hall of Fame peste 247 de laureați. În 2021 Global Business Hall of Fame are 9 finaliști care sunt din zona liderilor, dar și a inovației.

Printre aceştia este prezent şi Cornel Amariei, alături de alţi antreprenori foarte talentaţi din Zimbabwe sau Australia. Aceștia propun diverse aplicații, turism eco, servicii de securitate sau o piaţă de desfacere pentru freelenaceri. Câștigătorii vor fi anunțați la finalul lunii mai.

„Cei cine finaliști din categoria inovatorilor:

Cornel Amariei a fost Innovation manager la Continental, iar din 2020 a fondat propria sa companie, .lumen, care dorește să realizeze ochelari pentru persoanele cu probleme de vedere. Compania folosește AI, robotică și neuroștiință pentru a putea ajuta oamenii cu probleme de vedere să se descurce mai bine în lume. .lumen a primit până acum un milion de euro finanțare.

Alisee de Tonnac este fondatoarea grupului elvețian Seedstars World, un grup de companii care susține tehnologia și antreprenoriatului. Seedstars ajută 80 de ecosisteme și 100.000 de participanți din toată lumea.

Emmanuel Nyame este un activist ghanez care e Community Manager pentru United Nations Foundation și susține 44 de microinfluenceri din toată lumea pentru a crește impactul inițiativelor sociale. El este punctul de legătură dintre Națiunile Unite și liderii locali pentru implementarea de programe.

Melanie Perkins este una dintre cele mai tinere CEO din lume și a fondat compania Canva, care ajută oamenii să creeze vizualuri într-un mod ușor. Canva a fost lansată în 2012 și are utilizatori în 190 de țări. Evaluarea companiei este de 3,2 miliarde de dolari.

Atenţie la zona antreprenoriatului social

Vanessa Zommi a fondat compania cameruneză Afya Tea la 17 ani și a fost în topul 30 sub 30 african. Afya Tea e singurul ceai deținut de o entitate privată africană și vinde în toată lumea.

Finaliștii din categoria liderilor:

Alice Bentinck este fondatoare a companiei Entrepreneur First din londra, o companie ce ajută startup-urile să se dezvolte. De asemenea, e cofondator Code First: Girls.

Bruce Poon Tip e un lider global în zona antreprenoriatului social și e fondator G Adventures, cel mai mare grup de turism de aventură din lume.

Divine Ndhlukula e fondator al DNNS Security Operations, una dintre companiile cele mai respectate din zona protecției și securității.

Loulou Khazen Baz e fondatoarea NAbbesh.com, primul marketplace din Orientiul Mijlociu care conectează afacerile cu freelancerii”, se arată pe start-up.ro.