Marius Șumudică, antrenorul echipei Gaziantep, continuă o perioadă de grație în fotbalul din Turcia. Astăzi, tehnicianul român a mai bifat un nou succes în campionat, după 3-1 pe teren propriu cu cei de la Alanyaspor. S-a remarcat și internaționalul Alex Maxim, cel care a închis tabela cu golul reușit în minutul 61.

Pentru că a văzut un cartonaș galben, mijlocașul va fi suspendat pentru etapa viitoare, atunci când cei de la Gaziantep vor da piept cu gruparea Erzurum BB. Maxim a fost schimbat în minutul 74 și a ajuns în acest sezon la 7 reușite în 14 partide jucate.

De asemenea, un alt internațional român, Alin Toșca, a fost integralist la formația gazdă.

La două puncte de lider

După 14 etape, lideră în Turcia este Galatasaray Istanbul, cu un total de 29 de puncte, iar pe poziția a doua se află Alanyaspor (27 de puncte și un meci mai mult disputat). Formația lui Marius Șumudică încheie podiumul cu 27 de puncte.

Gaziantep are o singură înfrângere în acest campionat, în prima rundă (scor 1-3 cu Galatasaray). Marius Șumudică a ajuns la 14 meciuri consecutive fără eşec, ultimele patru fiind victorii cu campioana Istanbul Başakşehir (2-1 în deplasare), cu Fenerbahce (3-1 acasă), cu Kasimpaşa (4-0 în deplasare) şi cu a doua clasată, Alanyaspor (3-1).

Deși echipa sa merge foarte bine în campionat, Șumudică nu e sigur că va mai continua la Gaziantep la finalul sezonului. Și asta pentru că patronul echipei a spus într-un interviu că, despre prelungirea contractului antrenorului român va discuta în primăvară.

„Eu îi las în pace, îmi văd de treaba mea”

„Başkanul clubului iese la interviu şi spune… Îl întreabă toată ţara, toată ţara vorbeşte de Şumudică şi îl întreabă… „Cu Şumudică avem timp să discutăm, în martie, aprilie. Şi eu termin contractul la sfârşitul lui aprilie. Dacă el crede că eu îl aştept până în aprilie pe el să discute cu mine…

Trebuie să se întrebe şi el dacă mai vreau eu să continui. Dar ăştia-s oamenii. Eu îi las în pace, îmi văd de treaba mea. Imaginează-ţi cu ce fel de oameni lucrez! Dacă başkanul clubului iese ieri, la interviu, după ce în ultimele şapte meciuri am şase victorii şi am un meci mai puţin şi suntem pe locul 4 din 21 de echipe, cu şanse mari de a trece chiar pe prima poziţie, acum, etapa viitoare, la egalitate cu Alanya, fiindcă Fenerbahce stă, iar Galatasaray are un meci extrem de greu la Trabzon”, a spus Șumudică la Digi Sport