Marius Șumudică trece prin momente complicate în aceste zile. Antrenorul român are probleme de sănătate, care au început după meciul câștigat de echipa sa, Gaziantep FK, cu Kasimpașa, scor 4-3.

Imediat după victoria spectaculoasă cu Kasimpașa, Șumudică s-a simțit rău și a mers la un spital din Istanbul. Medicii l-au diagnosticat cu bronhopneumonie și i-au administrat perfuzii pentru a-i ameliora starea.

Marius Șumudică și-a luat liber de la club și a venit în România. Din nefericire, tehnicianul a continuat să se simtă rău și să aibă febră mare. Marți a fost la Spitalul Florească, din București, pentru investigații. Medicii i-au prescris un tratament cu antibiotice și i-au interzis să zboare cu avionul.

”Am fost la un spital în Turcia înainte de jocul din ultima etapă, mi-a fost descoperită o bronşită acută. A crescut ca bulgărele de zăpadă.

Au vrut să mă oprească acolo, n-am rezistat, am vrut să merg la joc. Am semnat, am plecat şi m-am dus la jocul respectiv. După, aveam bilete de avion să merg în România”, a povestit antrenorul român, la Digi Sport Special.

