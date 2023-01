Românii între Tîndală și Păcală, sau Aufwiedersehen Liebe Schengen!

Care a fost, de-a lungul istoriei, atitudinea noastră? Mai întîi am lăudat-o, nevoie mare și am sărutat-o în fund, ca pe simpaticul Pașă de la Silistra. Apoi, am îndrăznit să ne îndoim, și intuind răul care a venit apoi, prin încercarea de a ni se distruge istoria, obiceiurile, familia, credințele și tradițiile, am încercat să ne apropiem cumva, de această construcție nouă, atât de îndepărtată de ethosul românesc. Nereușind în această intreprindere de îmblânzire a stăpânului, și constatând pe pielea noastră că agresivitatea cu care ni se impune neomarxismul am încercat altă variantă. Aceea de a a i sufla din nou în pupa, de a o lăuda și proslăvi. O aproape întreagă generație de tineri (în cea mai mare parte copii de securiști) s-au adunat sub sigla unui ONG politic, USR , s-a angajat în a umfla imaginea răului și a-l ridica în slavă.