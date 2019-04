Denis Stefan, AMINTIRI DE LA FILMĂRILE ”PĂCALĂ SE ÎNTOARCE”

De 1 Mai, TVR 2 a programat două filme despre eroul snoavelor populare românești: „Păcală” (de la ora 13.35) şi „Păcală se întoarce” (21.10).





Succesul la public al filmului Păcală (1974) l-a determinat pe regizorul Geo Saizescu să realizeze o continuare a producție, la 30 de ani de la premieră. Filmul s-a intitulat „Păcală se întoarce”, iar distribuția a reunit aproape 200 de actori.Pentru Sebastian Papaiani, care avea 36 de ani atunci când l-a interpretat pe Păcală în filmul original, scenaristul a creat un personaj special: tatăl lui Păcală, care-și povățuiește fiul (interpretat de Denis Ștefan) pentru a-i călca pe urme. „Sebastian Papaiani m-a onorat cu prietenia dânsului, dar la început a fost o ușoară reticiență... E normal, într-un fel „îi luasem rolul”. Fiind un actor atât de mare, cred că se temea că voi face ceva ieșit din tipare cu personajul popular. După 2-3 zile de filmare, ne-am angrenat ca două rotițe într-un ceas și am devenit chiar foarte buni prieteni”, a povestit actorul Denis Ștefan.

În ziua de 1 Mai, TVR 2 a programat două filme despre cel mai cunoscut erou al snoavelor populare românești. De la ora 13.35, îl vom revedea pe actorul Sebastian Papaiani într-o peliculă de acum aproape cinci decenii, „Păcală”, semnată de regizorul Geo Saizescu. Producție a anului 1974, după un scenariu scris de Dumitru Radu Popescu, distribuția îi reunește pe actorii Sebastian Papaiani, Mariella Petrescu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Vasilica Tastaman, Octavian Cotescu, Mariana Mihuț, Aurel Cioranu, Cosma Brașoveanu, Tanți Cocea, Ion Besoiu, Ovid Teodorescu, Ștefan Bănică, Geo Saizescu, Nucu Păunescu și Ileana Stana Ionescu.Aventurile demne de numele eroului popular continua de la ora 21.10, în producția „Păcală se întoarce” (2006). În regia lui Geo Saizescu, filmul îi are în rolurile principale pe actorii Denis Ştefan (fiul lui Păcală, Păcală P. Păcală), Sebastian Papaiani, în rolul tatălui, Anemona Niculescu și Valentin Teodosiu.

Despre culise, cum a fost să joace alături de maestrul Sebastian Papaiani, dar și despre cele mai amuzante întâmplări de la filmări a vorbit actorul Denis Ștefan într-un interviu.

Cum ai ajuns în distribuție?

Când am primit propunerea să joc în „Păcală se întoarce” era un moment în care mă gândeam să renunț sau să iau o pauză de la actorie. Plecasem în Germania să lucrez și am primit un telefon de la producătorul executiv al producției „Păcală se întoarce”. Inițial, mi s-a părut o propunere care nu mi se potrivește, dar am zis să încerc mai ales că era regizor fostul meu profesor, Geo Saizescu. Așa că m-am întors în țară... A fost de bun augur...

Cum a fost întâlnirea cu Sebastian Papaiani, care în „Păcală se întoarce” joacă rolul tatălui?

Sebastian Papaiani m-a onorat cu prietenia dânsului, dar la început a fost o ușoară reticiență... E normal, într-un fel „îi luasem rolul”. Fiind un actor atât de mare, cred că se temea că voi face ceva ieșit din tipare cu personajul popular. După 2-3 zile de filmare, ne-am angrenat ca două rotițe într-un ceas și am devenit chiar foarte buni prieteni. Am amintiri foarte frumoase de la filmările care au durat două luni și jumătate, zi de zi.

