Programul de Revelion prezentat de Dan Negru pentru al 21-lea an consecutiv a zdrobit concurența pe toate segmentele de public.

„Am fost lideri din nou aseară!

Locul 1 la distanță mare !

Am fost mulți! Foarte mulți !

Și am bătut recorduri!

Ca-n toți ăștia 21 de ani!

Dar a fost anul cel mai greu ca și concurență tv , cu cea mai mare competiție , toate televiziunile românești au avut revelioane aseară! Excelente revelioanele colegilor mei !

Ma bucură concurența.

Cu atât mai frumoasă e victoria !

Mulțumesc !

Cei care acu 20 de ani erau copii și se uitau la revelioanele mele, acu’ sunt maturi, cu copii la rândul lor.

Vă mulțumesc pentru loialitatea și prietenia celor 21 de ani de când suntem împreună!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Dan Negru.

Și are dreptate. La Revelionul Starurilor cu Dan Negru s-au uitat peste 2,5 milioane de români în fiecare minut. Cota pe piață: 32%, adică unul din trei români care se uita la televizor era pe Antena 1. Audiența a fost de aproape trei ori mai mare decât locul al doilea, ocupat de SuperRevelionul de pe România TV (aproape 900.000 de români pe post).

Revelionul prezentat pentru al 21-lea an consecutiv de Dan Negru a adus în fața telespectatorilor 12 măști spectaculoase și zeci de artiști iubiți de marele public, într-un spectacol de zile mari.

Spectacol cu măști. Doar este pandemie

Astfel, la Revelionul Starurilor 2021, cu ajutorul măștilor, Cosmin Contra l-a întruchipat pe Grinch, Romică Ţociu a făcut haz de necaz şi s-a costumat în Corona, iar surpriza serii a fost Vrăjitoarea, sub a cărei mască s-a aflat Elena Udrea. Cornel Ilie s-a ascuns în spatele personajului Diavolul, în vreme ce Dorel Vişan a pus în scenă un veritabil Pinocchio, alături de Cristi Iacob.

Oana Zăvoranu s-a transformat în Captain Hook şi alături de Adriana Trandafir le-a dat mari bătăi de cap celor din platou, în vreme ce indiciul, un pieptăn, nu le-a fost de ajutor vedetelor care nu au ghicit că Maria Dragomiroiu se ascundea în spatele măştii Hades. Cunoscutul vlogger Selly a venit la Revelionul Starurilor 2021 costumat în Extraterestru şi nimeni nu l-a ghicit, în vreme ce Paula Seling, deghizată în Gamora, din Gardienii Galaxiei a fost dată de gol chiar de vocea ei inconfundabilă.

Un alt sportiv celebru, Marian Drăgulescu a acceptat invitaţia lui Negru şi a intrat în pielea lui Lurch, în vreme ce Andreea Bălan a fost Duhul lui Alladin. Parada măştilor s-a încheiat cu două mari actriţe, Maia Morgenstern şi Carmen Tănase, care au adus doi invitaţi de seamă la Revelionul Starurilor 2021 – preşedinţii Putin şi Trump.

Matilda Pascal Cojocăriţa, Ştefan Cigu, Elena Merişoreanu, Nea Marin, Maria Buză, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Dan Bittman, Adriana Trandafir, Romică Ţociu, Vlăduţa Lupău, Nicolai Tand, Cătălin Crişan, Mihai Trăistariu, Ana Baniciu, Raluka, Dorian Popa, Connect-R, Giani Kiriţă sunt doar o parte din artiștii care au urcat, la rândul lor, pe scena Revelionul Starurilor de la Antena1.