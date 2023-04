Românii cheltuie tot ce câștigă pentru mâncare și facturi. Gradul de sărăcie este tot mai mare

Studiul prezentat de Institutul Național de Statistică arată că o familie compusă din două persoane are cheltuieli lunare de 5.842 de lei, pentru a se putea întreține, a cumpăra de mâncare și pentru a putea plăti facturile la utilități, energie electrică, apă sau gaze naturale.

”Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul IV 2022, în termeni nominali, 6634 lei pe o gospodărie şi 2648 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în trimestrul IV, 2022, în medie, de 5842 lei/lunar pe o gospodărie (2332 lei pe persoană) şi au reprezentat 88,1% din nivelul veniturilor totale”, se arată în studiul prezentat de INS.

Cât câștigă o familie de români

Pentru anul 2022, o familie de români a câștigat în medie, în fiecare lună, suma de 6.105 lei, în care sunt incluse alocațiilor copiilor și salariilor celor doi părinți.

”Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri – 66,6% din veniturile totale ale gospodăriilor. La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale – 19,9%, veniturile în natură – 8,0%, veniturile din agricultură – 1,7%, veniturile din activităţi neagricole independente – 1,5%, precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei – 1,0%. Cea mai mare parte din veniturile în natură o reprezintă contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii – 78,6%”, se mai arată în studiul INS.

Cei care trăiesc la oraș o duc mai bine

Specialiștii de la Institutul Național de Statistică au ajuns la concluzia că românii care locuiesc în mediul urban o duc mult mai bine, decât cei care locuiesc la țară.

Concluzia este că veniturile celor de la oraș sunt mai mari cu jumătate, față de veniturile realizate de cei care locuiesc în mediul rural.

”În mediul urban, nivelul venitului total mediu lunar pe o persoană a fost de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost mai mare cu 17,2 puncte procentuale față de cea din mediul rural. În ceea ce privește veniturile în natură, ecartul dintre mediul rural și mediul urban a fost de 6,8 puncte procentuale, în favoarea mediului rural”, se mai arată în studiu.

Nu mai sunt bani pentru investiții

Oamenii nu mai au bani pentru a face investiții minime în propriile case. În studiul INS, se arată ca mai mult de jumătate din banii adunați de o familie de români, adică 62.7 la sută, se duc pe nevoile curente, cumpărare de alimente și plata facturilor, dar și a impozitelor pe clădiri sau autoturisme.

”Transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor (31,1%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei – hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc. – 2,2%. Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei – doar 0,1%”, se mai arată în studiul prezentat de INS.