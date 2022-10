România, țara din UE unde copiii sunt săraci lipiți pământului. Suntem campioni la capitolul copii săraci și excluși social

Raportul arată că micuții care trăiesc în sărăcie sau în condiții de excluziune socială au dificultăți în ceea ce privește rezultatele școlare, sănătatea și realizarea întregului lor potențial mai târziu în viață. De asemenea, ei se confruntă cu un risc mai mare de a deveni șomeri, săraci și excluși social la vârsta adultă.

Expunerea copiilor la riscuri este ridicată

Anul trecut am fost campioni la expunerea copiilor la riscul de sărăcie sau excluziune socială, la noi înregistrându-se cel mai mare procent- de 41,5%. La distanță de aproape 10% este Spania cu 33,4% și Bulgaria cu 33%. La celălalt capăt al listei, slovenii se pare că au mai multă grijă de viitorul lor, așa că doar 11% dintre copii au fost supuși la cele două riscuri mai sus prezentate, Finlanda are si ea un procent de 13.2% și Cehia 13.3%. Anul trecut, 24,4 % dintre copiii cu vârsta sub 18 ani din UE erau expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială, comparativ cu 21,1 % dintre adulți cu vârsta de 18 ani și peste, conform Eurostat. În 18 din cele 27 de state membre ale UE, copiii erau mai expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială decât adulții. Cele mai mari decalaje între cele două grupe de vârstă au fost înregistrate în Luxemburg 10,5%, România 8,7%, Spania și Austria ambele 6,8%.

Dimpotrivă, adulții au prezentat un risc mai mare de sărăcie sau de excluziune socială în comparație cu copiii în 9 state membre , anume Letonia, Estonia, Danemarca, Croația, Slovenia, Lituania, Țările de Jos, Finlanda și Polonia. Cele mai mari decalaje între cele două grupe de vârstă dintre aceste 9 țări au fost observate în Letonia 7,4 %, Estonia 6,0% și Danemarca 4,0 %.