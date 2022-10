Mircea Geoană despre cel mai mare risc pentru România. Secretarul general adjunct al NATO explică ce este „paradoxul românesc”

„Viitorul Europei înseamnă mai mult decât oprirea ambițiilor militare ale Rusiei”, a explicat secertarul general adjunct al NATO, într-un discurs ținut la Conferința internațională „Viitorul Europei”, desfășurată la Banca Națională, în organizarea Academiei de Studii Economice.

Geoană: E momentul să ne regăsim vocea

Mircea Geoană a punctat că, și dacă problema creată de regimul lui Vladimir Putin va dispărea, „rămân multe de făcut. Lumea se reconfigurează, sferele de influență se reașază, statele care promovează autoritarismul se aliază, iar China pare că amenință tot mai mult liniștea rațională a planetei. Conflictul din Ucraina ne-a ajutat să tragem multe concluzii. Am văzut cu toții că liniștea lumea lumii se poate spulbera într-o după-amiază. Am văzut că resursele nu au poliță de asigurare. Că materiile prime fac politică. Am văzut că migrația economică și globalizarea au câte două tăișuri”.

El spune că România trebuie să fie kilometrul zero al schimbărilor: „noi, românii, am acumulat foarte multă forță și sunt conștient că am tăcut destul. Dar e momentul ca noi să ne regăsim vocea și să ne alăturăm, pe deplin meritat, viitorului european”. După ce atrage atenția că forța spre exterior depinde de politica internă, de inovare și politicile de dezvoltare industrială, Geoană punctează fenomene ce vor schimba ordinea globală.

„De-globalizarea, fragmentarea și relocalizarea economiei mondiale se întețesc, lanțurile de valoare și producție sunt în plină reconfigurare”. El spune că „pendulul ideologic” se mișcă din nou și pledează pentru o intervenție cât mai mare a statului în toate domeniile vieții sociale și economice. „Alocarea resurselor în economie va fi rezultatul unui set mai complex de factori, de la deciziile guvernelor pentru investiții și limitări strategice, la presiunea schimbărilor climatice și la creșterea accentului pe reziliență în defavoarea profitului imediat”, spune Mircea Geoană.

Ce este „Paradoxul românesc”

„Din punct de vedere al ciclului economic, Romania parcurge cea mai bună perioadă din întreaga noastră istorie. Avem azi un PIB mai mare de patru ori decât în 1989. Și, totuși, asistăm la un cataclism demografic, cu o populație la nivelul anilor ’60. Pe o suprafață cat a Marii Britanii, vom ajunge să fim țara cu cea mai mică densitate a populației din Europa”, avertizează secretarul general adjunct al NATO.

„Agregat, economia crește, însă inegalitățile de dezvoltare între regiuni și categoriile sociale sunt mai mari decât înaintea aderării. România are a doua cea mai rapidă creștere economică din Europa, dar aceasta nu s-a tradus în reducerea sărăciei. «Aproximativ 45% din populația țării se află în zonele rurale, unde sărăcia este cu 20 de puncte procentuale mai mare decât în zonele urbane. Această dualitate puternică este manifestată prin oportunității inegale și un acces inegal la piețe, fapt ce nu se mai întâmplă în niciuna dintre țările Uniunii Europene», arată un studiu al Băncii Mondiale”.

Geoană atrage atenția și asupra faptului că, deși recuperăm teren față de media europeană, indicatorii de dezvoltare umană rămân printre ultimii din Europa, așa că tinerii continuă să emigreze, iar elita intelectuală alege să se împlinească profesional în altă țară. „Pe scurt, vedem cum economia crește, avem toate garanțiile de securitate, dar țara devine mai șubredă și vulnerabilă din interior. Din acest motiv putem numi aceasta situație Paradoxul Românesc”, a punctat politicianul.

El avertizează că „suntem mai vulnerabili intern decât oricând altcândva în istorie”. „Pe scurt, dacă trebuie să ne îngrijoreze ceva este faptul că economia crește, avem toate garanțiile de securitate, dar țara devine mai șubredă și vulnerabilă din interior”.

„Ca de fiecare dată în istorie, și această nouă ordine politică și economică europeană și mondială în plină transformare va avea învingători și învinși”, mai spune oficialul, apreciind că, dacă „vom continua să creștem, fără să ne dezvoltăm” ne vom irosi potențialul și vom rata „cel mai bun moment al istoriei naționale”, ceea ce ar fi „un adevărat dezastru național”.