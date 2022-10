Procentul românilor apți de muncă scade îngrijorător. Consecințele sunt grave pentru economie

România este pe cale să piardă dividentul demografic. Acest indicator, stabilit de Institutul Național de Statistică (INS), reprezintă „potențialul de creștere economică ca rezultat al schimbărilor în structura de vârstă a populației”. Dividentul demografic este pozitiv atunci când proporția populației în vârsta aptă de muncă din total constituie cel puțin 55%.

Îmbătrânirea societății și descreșterea populației în vârstă aptă de muncă va avea drept consecință o creștere mai lentă a economiei și majorarea cheltuielilor statului cu serviciile sociale și de sănătate destinate seniorilor.

Conform estimărilor și prognozelor INS dividendul demografic va scădea din ce în ce mai mult până la nivelul anului 2060. Astfel, județele Gorj, Vâlcea, Olt, Dâmbovița Teleorman, Prahova, dar și municipiul București vor ajunge la procent de sub 55% a populației apte de muncă.

Schimbările demografice vor modifica structura socială, întrucât vor fi din ce în ce mai puțini copii adulți care să îngrijească de părinții îmbătrâniți. Evoluțiile demografice vor determina mai multe schimbări care vor afecta economia și societatea. În prezent, ponderea populației apte de muncă a atins cote minime, 54%, iar tendinda este de scădere, din cauza scăderii fertilității și parțial din cauza emigrației, după cum relatează Hotnews.

Avertismentul economistului șef al BNR

În urmă cu câtva timp, economistul șef al BNR, Valentin Lazea, atrăgea atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă scăderea populației.

„O să vă spun un lucru foarte clar. Noi, generaţia de peste 50 de ani, am beneficiat de trei dividende istorice de care tinerii nu vor mai beneficia. Primul este dividendul demografic: generaţia baby-boomers în Statele Unite, decreţeii lui Ceauşescu. Deci faptul că tot mai mulţi intrau în forţa de muncă nu va mai fi, peste 10-15 ani. Dividendul dezarmării. Vorba aia, de 25 de ani am putut să nu mai cheltuim bani cu armele. Nu va mai fi. Dividendul ecologic. Noi am putut să murdărim planeta cu tot felul de avioane şi maşini, două milioane de maşini în Bucureşti”, declara Valentin Lazea.

El arăta că generațiile viitoare trebuie să găsească noi forme pentru a proteja planeta și pentru a-și asigura nevoile necesare supraviețuirii.

„Viitorimea va trebui să găsească alte forme, că, dacă nu, se duce dracului planeta asta, se încălzeşte până începe să ia foc oceanul. Chiar şi numai pentru aceste trei motive – mai sunt şi altele – ar trebui să vorbim despre managementul aşteptărilor. Pentru că oamenii devin populişti şi extremişti şi naţionalişti când au aşteptări care nu se pupă cu realitatea”, spunea Lazea.