Riști pușcăria pentru un obiect banal. Legea e strictă

Românii care au acest obiect în casă riscă să ajungă la închisoare. Este vorba despre termometrele cu mercur, care sunt interzise în România.

La un moment dat, ele erau întâlnite aproape în orice casă și în orice spital, apoi legea s-a schimbat, dar parlamentarii nu s-au gândit să prevadă și un mod prin care oamenii pot scăpa de vechile termometre.

Un bărbat din Suceava care avea în casă două termometre cu mercur a vrut să scape de ele, dar fără rezultat. Acesta a sperat până în ultimul moment să nu aibă probleme cu legea.

„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei.

Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non-medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a spus suceveanul.