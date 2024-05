Social Românii, campioni la plătit taxe. Câți bani ne oprește statul din salariu







Românii plătesc printre cele mai mari taxe din Europa. La nivelul Uniunii Europene angajații români plătesc printre cele mai mari contribuții la stat. De exemplu, dacă ne raportăm la un salariu brut din care eliminăm impozitul pe venit și contribuțiile CAS și CASS, constatăm că statul ne oprește aproximativ jumătate din remunerație.

Taxe pe care le oprește statul

În cifre exacte, dacă ne raportăm la un venit de 4.000 de lei, adică salariul mediu constatăm că înainte să încasăm banii, statul oprește 144 de lei sub formă de impozit, după care, la fondul de pensii ajung 1.697 de lei. De asemenea, mai plătim 679 de lei la asigurări de sănătate și alți 153 de lei ca fond de șomaj.

Pe lângă sumele enumerate mai devreme, plătim involuntar taxa pe valoare adaugată pe fiecare produs cumpărat. Un român cheltuie în medie 30% din salariu pe alimente. În cazul nostru, o treime din 4.000 de lei ar însemna 1.300 de lei.

După impozite, urmează TVA

Dacă aplicăm un TVA de 5% din 1.300 de lei constatăm că statul mai încasează alți 65 de lei, doar pentru produsele alimentare. Iar lista poate continua cu servicii, combustibili sau produse de igienă, pentru care statul ne taxează cu 19%.

Doar că, persoanele care fumează și consumă ocazional sau frecvent alcool sunt taxați suplimentar, asta pentru că produsele din categoria amintită sunt incluse într-un regim special de taxare. La 200 de lei, 38 de lei ajung în vistieria statului.

Statul român, campion la aplicat taxe

Pentru 500 de lei cheltuițit pe țigări, 116 lei ajung la bugetul de stat sub formă de TVA și accize. Acum ajungem și la combustibili. Luăm ca exemplu 600 de lei, o sumă care ar putea asigura două plinuri. Din acești 600 de lei plătiți la pompă, 277 merg către stat, 114 lei sub formă de TVA, iar alți 163 sub formă de accize.

După carburant vin facturile, dări care nu sunt scutite de taxa pe valoare adăugată. La eclectricitate statul oprește 19%. Odată achitate aceste dări și taxe, urmează impozitele sub diverse forme, mașini, imobilem dar și servicii publice. Așa se face că din 4.000 de lei, aproximativ 25% ajung în visteria statului.

Cu alte cuvinte, dintr-o remunerație medie brută de 6.789 de lei, puțin peste 3.800 de lei ajung în buzunarul statului. În procente, acest lucru înseamnă că 60% din salariul netă o plătim sub formă de taxe, impozite și alte dări.