Statul prietenos cu cetățenii. Rambursări de taxe și impozite pentru românii rezidenți

Statul nu este doar o entitate care-și jecmănește cetățenii, cu taxe și impozite uriașe, pentru a-și asigura supraviețuirea. Rolul său este să ofere, la schimb. infrastructură, protecție în fața criminalității, susținere în caz de nevoie, servicii educaționale și de sănătate etc. Ceea ce nu se prea întâmplă în cazul statului român.

Rezidenții din Marea Britanie primesc rambursări de taxe de până la 3.000 de lire sterline în cazul unor erori de calcul. Iar acest lucru este de mare ajutor într-o perioadă în care costul vieții este foarte ridicat.

Dacă în România, statul își tratează cetățenii ca pe potențiali dușmani, de pe urma cărora caută să câștige cât mai mult, în Marea Britanie situația e altfel. Odată cu creșterea costurilor legate de traiul zilnic, statul are grijă să nu le facă oamenilor viața mai grea. Drept care le returnează rezidenților sumele încasate în plus, ca taxe și impozite, din diferite erori.

O face din proprie inițiativă, fără să amânări interminabile. Totul se face simplu, fără să fie nevoie de procese lungi și costisitoare în justiție. Iar oamenii sunt plăcut surprinși când își primesc banii. Rambursările de taxe ajung până la 3.000 de lire sterline, ceea ce reprezintă un ajutor financiar semnificativ.

Un astfel de cetățean norocs este Lily Russell Jones. Ea și-a împărtășit experiența pentru publicația The Times, vorbind despre cecul de 1.940 de lire sterline încasat de la HMRC. Ea a fost notificată, într-o scrisoare transmisă de statul britanic, că a plătit prea mult la impozitul pe venit. Eroarea a fost descoperită după aproape un an, moment în care a și fost corectată.

Statul britanic a reparat lucrurile imediat ce a descoperit greșeala, faptul că i-a fost atribuit un cod fiscal greșit. Acest lucru a făcut ca salariul net încasat de Lily Russell Jones să fie prea mic.

„Am bănuit că plata mea era prea mică, dar am presupus că am făcut o greșeală în calcularea contribuțiilor mele fiscale și la pensie. La fel ca mii de alți muncitori, am crezut că HMRC mi-a calculat corect datoria – nu am crezut niciodată că plătesc în exces cu 177 de lire sterline pe lună”, a scris ea, conform ziarulromanesc.net.