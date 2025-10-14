Economie

România, premieră în industria nucleară. FPCU Feldioara va furniza pentru prima dată combustibil către Argentina

România, premieră în industria nucleară. FPCU Feldioara va furniza pentru prima dată combustibil către Argentina
România a marcat o premieră în industria nucleară. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, filială a Nuclearelectrica, va exporta pentru prima dată dioxid de uraniu (UO₂) către Argentina, devenind astfel primul producător român care furnizează materie primă nucleară unei țări.

Fabrica Feldioara din România, lider în exportul de uraniu procesat

Fabrica FPCU Feldioara va furniza pentru prima dată combustibil nuclear sub formă de UO₂ către centralele nucleare din Argentina, reprezentând o premieră absolută pentru îndustria nucleară din România.

 „Livrăm, în premieră, materie primă nucleară către un alt stat care operează reactoare PHWR – este o performanță uriașă pentru Nuclearelectrica și pentru echipa Feldioara.”  a anunțat Cosmin Ghiță, Director General al Nuclearelectrica.

Uzina Feldioara a obținut succesul într-un concurs internațional pentru transformarea octoxidului de uraniu (U₃O₈). Uzina urmează să producă materie primă nucleară purificată, sub formă de dioxid de uraniu (UO₂), destinată alimentării centralelor nucleare din Argentina, pe durata unui an de zile.

Relansarea FPCU Feldioara a fost un succes strategic

După preluarea fostei sucursale CNU Feldioara în decembrie 2022, Nuclearelectrica a reautorizat procesele de producție între ianuarie și martie 2023, punând fabrica în funcțiune într-un timp record.

Inginerul Agafiel Gelu Mărăcineanu a declarat că la doi ani de la relansare, uzina din Feldioara devine exportator nuclear, România demonstrând că poate concura pe piața globală în domenii strategice de înaltă tehnologie.

uraniu radioactiv

recipient uraniu radioactiv / sursa foto: dreamstime.com

„Ne-am propus să extindem rețeaua de furnizare și să oferim ciclului de combustibil nuclear din România o dimensiune internațională”, a declarat dr. ing. Agafiel Gelu Mărăcineanu, Directorul General al FPCU Feldioara.

România își consolidează poziția în industria nucleară globală

Investiția în modernizarea și relansarea fluxului de prelucrare de la Feldioara urmărește un obiectiv strategic, menținerea ciclului complet al combustibilului nuclear pe plan național.

România gestionează integral procesul, de la prelucrarea concentratului de uraniu,până la fabricarea fasciculelor de combustibil la FCN Pitești și până la alimentarea reactoarelor de la CNE Cernavodă.

 

