VIDEO

România lui Doi și un sfert! Jocul „Vulpii” și victoria dubioasă a lui Cioloș. „Partidul securiștilor francezi a furat partidul securiștilor români”. VIDEO

Victoria lui Dacian Cioloș pentru șefia USR PLUS provoacă multă vâlvă, mai ales că pornea cu șansa a doua în fața lui Dan Barna. Invitații lui Mirel Palada în arena EVZ Play de luni au explicat ce rol are Virgil Ardelean alias Vulpea, fostul șef al temutei Doi și un sfert, în acest joc al puterii. Unchiul liderului Renew Europe nu e străin, de altfel, nici de legătura strânsă dintre nepotul său și președintele francez Emmanuel Macron. Însă și Viktor Orban are o mare miză.