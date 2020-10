Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, este de părere că este extrem de posibil să cumpărăm medicamentul pentru tratare COVID-19 la un preț exorbitant. Medicul amintește de începutul pandemiei, moment în care majoritatea statelor au cumpărat ventilatoare, măști și echipamente la prețuri extrem de mari.

„Cred că nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat în lunile martie-aprilie, când era acea disperare de a căuta măști, echipamente de protecție, dezinfectant, ventilatoare, monitoare și așa mai departe, când a fost aplicată regula celui mai rapid și mai ales a celui mai potent din punct de vedere financiar, care putea să plătească un preț mai mare pentru acele echipamente. Atunci, tot ce s-a vândut la nivel internațional a fost la un adaos comercial extrem de mare. Posibil că vom ajunge în aceeași situație și cu Remdesivirul. Și nu numai cu el”, a declarat Andreea Moldovan, duminică seara, la Digi24.

„Este o temere pe care am avut-o de la început vizavi de Remdesivir, precum și vizavi de alte medicamente, pentru că este clar că este un dezechilibru între producție și necesar. Sunt tot mai mulți pacienți cu COVID, sunt tot mai puține medicamente care și-au dovedit, prin studii, eficacitatea, astfel încât presiunea pe firmele producătoare este foarte mare și de obicei pentru fiecare medicament există o singură firmă producătoare. Din păcate, este evident și clar că necesarul va fi cu siguranță mult peste ce va fi ca disponibilitate”, a explicat dr. Andreea Moldovan.

„Este o problemă pe care noi, medicii care ne ocupăm de tratamentul pacienților cu COVID, o semnalăm de mai multe săptămâni: faptul că medicamentele care sunt cât de cât eficace încep să fie tot mai greu disponibile”, a punctat directorul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov.

România nu are suficente doze de Redemsivir

Medicul mai susține că dozele de Remdesivir existente în România nu sunt suficiente, situația fiind și mai gravă în contextul în care medicamentul se administrează persoanelor care se află la ATI.

„Noi am avut doze de Redemsivir în țară, am primit și noi la spital săptămâna trecută, însă este insuficient față de ceea ce am avea nevoie și din păcate, ca și recomandare, administrarea doar în formele severe de boală îi privează pe pacienții care au forme medii și care ar avea un beneficiu de pe urma acestui tratament în a-l primi atunci când este nevoie”, a spus Andreea Moldovan.

„Să ne gândim și la cele 200 de doze pe care le-a primit Matei Balș. Practic, sunt medicamente care ajung pentru 35 de pacienți, nu mai mult, ceea ce este insuficient în condițiile în care aceștia ar fi tratați cinci zile, durata minimă de tratament cu Remdesivir. Spun acest lucru doar ca să ne dăm seama că această cantitate primită de fapt nu reprezintă un beneficiu extrem de mare sau un surplus de terapie, ci din contră, sunt doar câțiva pacienți care vor beneficia de acest tratament. Nu este o problemă care ține de Brașov, de București sau de România, ci din păcate este o problemă internațională, pentru că este evident că prin creșterea numărului de cazuri în prezent, și necesarul de acest medicament crește”, a arătat directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov.