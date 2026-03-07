România devine atractivă pentru coloșii din Europa. Gigantul german Schimitz și-a deschis fabrică la Oradea

Grupul german Schmitz Cargobull și-a extins operațiunile industriale în Europa Centrală și de Est prin deschiderea unei noi unități de producție în România. Fabrica a fost inaugurată la Oradea și reprezintă prima investiție industrială a companiei în această parte a continentului.

Investiția inițială depășește 3 milioane de euro, iar producția a început la începutul anului 2026 într-o hală închiriată din oraș.

Noua unitate produce semiremorci destinate transportului de mărfuri și materialelor de construcții, marcând o extindere importantă a rețelei industriale a companiei germane.

Unitatea de producție din Oradea a intrat în funcțiune în luna ianuarie 2026.

Potrivit datelor disponibile, capacitatea maximă a fabricii este de 16 vehicule produse pe zi. În condițiile unei activități complete, acest ritm ar putea însemna aproximativ 4.000 de semiremorci fabricate anual.

În această etapă, fabrica produce semiremorci cu prelată, un tip de vehicul utilizat frecvent în transportul rutier de mărfuri.

Gama de produse realizată la Oradea este similară cu cea fabricată în alte unități industriale ale grupului din Europa.

Decizia de amplasare a noii investiții în România a fost luată după analizarea mai multor opțiuni din regiune.

Potrivit informațiilor analizate de Profit.ro, compania a evaluat inclusiv variante de investiții în Ungaria și Slovacia.

În final, România a fost considerată cea mai potrivită locație pentru dezvoltarea noii unități de producție.

Unul dintre argumentele principale a fost evoluția pozitivă a vânzărilor Schmitz Cargobull pe piața românească.

România s-a numărat printre puținele piețe europene în care compania germană a înregistrat creșteri ale vânzărilor în anul 2025 comparativ cu 2024.

Această evoluție a fost unul dintre factorii care au contribuit la decizia de a dezvolta un centru de producție local.

Compania a analizat și disponibilitatea forței de muncă din România, precum și nivelul de calificare al angajaților, aspecte considerate esențiale pentru funcționarea unei unități industriale moderne.

Planurile companiei pentru fabrica din Oradea includ extinderea gamei de produse fabricate.

Începând cu al doilea trimestru al anului 2026, unitatea va începe să producă și basculante destinate transportului materialelor de construcții.

Din totalul celor aproximativ 4.000 de vehicule care ar putea fi fabricate anual, aproximativ 1.000 vor aparține acestei categorii.

Această extindere a producției face parte din strategia companiei de a diversifica oferta industrială din noua unitate.

Pe termen lung, Schmitz Cargobull intenționează să crească nivelul de integrare locală a producției.

Strategia companiei urmărește reducerea dependenței de componente importate din alte state europene.

În prezent, o parte dintre piesele utilizate în producția semiremorcilor sunt livrate din alte țări, ceea ce generează costuri logistice suplimentare.

Compania analizează posibilitatea ca anumite componente să fie fabricate direct în România sau în proximitate.

Acest lucru ar putea implica dezvoltarea unor parteneriate cu furnizori regionali din România, Ungaria, Slovacia sau Polonia.

La nivel global, grupul Schmitz Cargobull se numără printre cei mai mari producători de semiremorci și vehicule pentru transport rutier.

În ultimul an fiscal, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 2,16 miliarde de euro.

În aceeași perioadă, producția totală a depășit 57.000 de vehicule.

Grupul are peste 6.500 de angajați la nivel global și operează mai multe centre industriale în Europa.

În România, Schmitz Cargobull a fost prezentă până acum în principal prin activități de distribuție.

Potrivit datelor financiare disponibile, compania a raportat în anul 2024 o cifră de afaceri de 327,8 milioane de lei.

Profitul net înregistrat în aceeași perioadă a fost de aproximativ 2 milioane de lei.

La momentul respectiv, compania avea 32 de angajați în România.

Deschiderea fabricii de la Oradea marchează astfel o schimbare importantă în strategia companiei pe piața românească, prin trecerea de la distribuție la producție industrială.