România așteaptă explicații după scandalul voturilor de la Eurovision. Iuliana Marciuc: „Am cerut să mi se dea punctajul”

Scandalul voturilor de la Eurovision 2022 continuă. TVR acuză organizatorul competiției, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), că a modificat rezultatul votului juriului de la București, fără a explica motivele din spatele acestui demers, în așa fel încât, la final, România (dar și alte cinci state) nu a fost luată în calcul pentru notele finale.

Scandalul Eurovision 2022. Iuliana Marciuc face declarații

Iuliana Marciuc, șefa delegației României la Eurovision, a informat că, până în prezent, nu se cunosc motivele pentru care cele 12 puncte acordate de țara noastră Republicii Moldova au fost redistribuite Ucrainei.

„Am sunat la București, am cerut să mi se dea și mie punctajul, pentru că până în acel moment nu îl știam și am cerut amănunte cu privire la felul în care a fost organizat juriul în studio. Am aflat că a fost organizat cu toate regulile impuse de EBU, cu prezența unui notar obligatoriu, un notar care să sosească în studio înaintea membrilor juriului. Membrii juriului nu au putut comunica între ei, nu au putut vorbi, a semnat fiecare fișa lui de jurizare, nu au văzut nici la final rezultatul total al juriului. În acest fel, nu știm care este problema acestei jurizări”, a declarat Iuliana Marciuc, într-o intervenție televizată.

Cum au ajuns voturile de la Republica Moldova la Ucraina

Abia în timpul finalei competiției, producătorul de televiziune care a fost responsabil cu juriul, Liana Damian, a remarcat o neconcordanță între procesul verbal înaintat cu o zi înainte către organizatorul Eurovision și rezultatele juriului de la București.

„Nu am primit niciun comunicat oficial cu privire la suspiciuni legate de cea de a doua semifinală, suspiciuni ce sunt prevăzute în acest newsletter primit abia noaptea târziu în timpul procesului de jurizare. Acest mail a fost primit cam la 30 de minute după ce producătoarea noastră a solicitat prin convorbire telefonică cu operatorul de vot Digame amănunte cu privire la această neconcordanță. În acest fel noi am aflat că cele 12 puncte acordate Moldovei au fost acordate de către noi Ucrainei”, a explicat Iuliana Marciuc, într-o intervenție televizată la TVR.

Deși a cerut o explicație oficială de la EBU cu privire la situația care a condus la nenumărate comentarii referitoare la atitudinea României față de Basarabia, potrivit Iuliei Marciuc, România încă nu a primit un răspuns în acest sens.

Șeful CE vrea organizarea Eurovision la Kiev

TVR a acuzat că „regulile au fost schimbate în timpul jocului, fără ca participanții să fie anunțați în prealabil, aceștia aflând în timpul transmisiunii că unele voturi ale juriilor naționale au fost modificate de organizator” după a doua semnifinală, existând, astfel, „suspiciuni la adresa votului României”.

Între timp, președintele Consiliului European, Charles Michel, și-a exprimat dorința ca anul viitor concursul internațional Eurovision să poată fi organizat la Kiev într-o țară liberă și unită.

„Sincere felicitări Kalush Orchestra pentru câștigarea Eurovision 2022! Sper ca anul viitor Eurovisionul să poată fi găzduit la Kiev într-o Ucraină liberă și unită”, a transmis președintele CE, într-un mesaj publicat pe Twitter.