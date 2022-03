Vedetă TV, lovită de o tragedie cumplită: ”Inima lui mare i-a cedat”. Toată România îi știa vocea

Iuliana Marciuc a anunțat că tatăl ei a murit, și că acum se pregătește de înmormântare. Prezentatoarea a scris pe facebook, un mesaj trist, prin care anunță tragica dispariție a tatălui ei.

„Tatal meu iubit, sot devotat, bunicul cu cel mai cald zambet, om de radio Alecu Marciuc. Cel mai puternic „leu „a devenit brus fragil si a dorit sa plece inainte de a incepe chinul. Inima lui mare i-a cedat ieri in jurul orei 17.00 iar acum este linistit. Rugati-va pentru multa lumina in drumul lui spre lumea de la „Hotarele posibilului „unde stia sigur ca-l asteapta un nou inceput … Sambata 12.03 ora 18.00 la biserica din Ciofliceni se vor citi stalpii si duminica 13.03 ora 13.00 are loc slujba de inmormantare”, a scris Iuliana. Alecu Marciuc a lucrat toată viața lui în domeniul radioului. El nu s-a plâns niciodată că este bolnav.

Nu se poate reculege și a amânat slujba

Deși a anunțat data înmormântării, pentru Iuliana Marciuc lucrurile par să se complice tot mai tare. Trupul nînsuflețit al tatălui ei nu a fost scos de la morga spitalului, deoarece formalitățile birocratice nu au fost gata la timp.

”Dragi prieteni si colegi ai mei si ai tatalui meu , va anunt cu tristete si revoltata ca din cauza excesului de zel al unui medic anatomopatolog, tatal meu decedat nu a fost externat astazi. Cu scuze, vom reprograma inmormantarea. Va multumim pentru intelegere! Vom anunta data si ora cand Alecu Marciuc va fi depus la biserica, speram luni 14 martie”, a mai scris Iuliana Marciuc, tot pe contul ei de facebook.

Iuliana Marciuc formează un cuplu cu Adrian Enache de peste două decenii, însă nu sunt căsătoriți și nici nu visează la o nuntă ca în povești. Cei doi au depășit împreună un obstacol care i-a cauzat Iulianei Marciuc multă suferință. În prezent, Iuliana și Adrian sunt părinții unui băiat pe nume David, însă puțini sunt cei care știu că Iuliana s-a chinuit ani întregi pentru a deveni mamă.