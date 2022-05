Eurovision 2022. Ucraina ia poziţie în scandalul momentului. Ce spune ministrul ucrainean al Culturii: „Foarte jenant”

Finala Eurovision 2022 a venit cu o serie de controverse. Ministrul Culturii, Oleksandr Tkachenko, a declarat că juriul ucrainean nu trebuia să dea zero puncte pentru reprezentanții Poloniei și Lituaniei. Oficialul este de părere că Regatul Unit nu merita 12 puncte.

„Nu reflectă în niciun caz atitudinea noastră reală față de voi, cei mai apropiați prieteni ai noștri din Europa”, a scris Tkachenko pe Facebook.

Ministrul a precizat că britanicii au fost „cool”, dar că au ieșit din tipare.

„Sprijinul dumneavoastră este de neprețuit. Recunoștința și angajamentul nostru față de voi sunt aceleași. Și, deși competiția nu este politică, nu este politică – este prietenie, sunt valori comune, este sprijin cuprinzător în toate domeniile. Și sper că toate acestea vor dura mulți, mulți ani mai departe. Dragi polonezi și lituanieni, vă suntem veșnic recunoscători, victoria noastră este comună: atât la Eurovision, cât și înfrângerea inamicului”, a mai scris el.

Scandal la Eurovision 2022

Scandalul a pornit după ce juriul ucrainean nu a apreciat spectacolul făcut de reprezentantul Poloniei la Eurovision. Cu toate astea, Ucraina a primit maximul de 12 puncte de la membrii juriului din Moldova, Letonia, România, Lituania și Polonia.

De altfel, Ucraina, reprezentată de Kalush Orchestra, a câştigat Eurovision 2022 cu piesa „Stefania”, în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Sala Pala Olimpico din Torino. Ucraina a primit 631 de puncte.

Publicul din Ucraina a fost încântat de prestația Poloniei, dar juriul țării lor a oferit 0 puncte. Pe rețelele de socializare a fost o adevărată revoltă.

”Este păcat că juriul nostru nu a acordat Poloniei niciun punct. Și polonezii ne-au dat 12. Și asta într-un moment în care Polonia acceptă milioane de refugiați din Ucraina. Cine face parte din juriu anul acesta?”, a scris actrița actrița ucraineană Olga Sumskaia.

”Am vrut să-mi cer scuze pentru că am subestimat Eurovision și, din anumite motive, am refuzat să devin membru sau președinte al juriului. Acest lucru s-a întâmplat cu mult înainte de război. Acum e păcat. Scuze, fraților, polonezi și lituanieni. Nu ai fost cel mai rău, spre deosebire de unii membri ai juriului. Dar oamenii recunoscători ai Ucrainei vă susțin. Și așa va fi mereu!”, a fost reacția solistului „The Other River.

”Dragi polonezi, vecinul nostru, prietenul și fratele nostru în valori și spirit. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl oferiți Ucrainei în acest moment dificil. Contribuția Poloniei este neprețuită și încă nu am înțeles-o pe deplin. Nu vom uita niciodată acest lucru și vă vom mulțumi cu siguranță. Această iritare cu scorurile juriului ucrainean și 0 puncte pentru interpretul polonez este marea noastră rușine. Nu cunosc motivația acestor oameni, dar cu siguranță nu sunt de acord cu decizia lor. Vreau să remarc că în această funcție sunt doar 5 membri ai juriului, și nu întreaga națiune ucraineană! Națiunea ucraineană a evaluat reprezentantul Poloniei cu maximum 12 puncte”, a mai spus un artist.