Eurovision 2022. Scandal și în Ucraina. Juriul de la Kiev nu a dat niciun punct Poloniei

Eurovision 2022 a fost câștigat de Ucraina, o țară aflată în război. Orchestra Kalush, cu melodia „Stefania”, obţinând 631 de puncte. Kalush este un grup de rap ucrainean format în 2019, fondat de rapperul Oleh Psiuk, multi-instrumentistul Ihor Didenchuk şi dansatorul Vlad Kurochka.

Însă, după încheierea concursului, telespectatorii ucraineni și chiar vedetele discută despre faptul că juriul din Ucraina nu a apreciat deloc prestația reprezentantului Poloniei la concursul de cântece, scrie stars-segodnya-ua.cdn.

Juriul de la Kiev nu a dat niciun punct Poloniei

Criticile telespectatorilor ucraineni sunt foarte dure la adresa juriului. ”Ansamblul din Ucraina a primit maximul de 12 puncte de la membrii juriului din Moldova, Letonia, România, Lituania și Polonia. În același timp, membrii juriului din Ucraina au evaluat performanța participantului din Polonia la zero puncte, iar publicul ucrainean – la 12. Această situație a provocat un adevărat șoc în rândul ucrainenilor. Puteți găsi o mulțime de comentarii scandaloase pe Web, spunând că polonezii ne susțin foarte mult în timpul războiului cu Rusia, așa că ar trebui sprijiniți la competițiile vocale.

Juriul din Ucraina a fost format din cinci membri. Şeful juriului a fost producătorul ucrainean, inginerul de sunet Vadim Lisița. De asemenea, pe lângă Lisița, punctele pentru finaliștii Eurovision-2022 au fost acordate de:

Andrei Kapral este solist al formației vocale „Pikkardiskaia terția”, laureat al Premiului Național al Ucrainei. T. Șevcenko, Irina Fedișin – cântăreață populară ucraineană, Andrei Yațkiv, director artistic al Ansamblului Instrumental Academic „Vîsoki Zamok” al Filarmonicii Naționale din Liov, a primit un premiu Grammy ca producător pentru cea mai bună coloană sonoră 2019 pentru serialul „Cernobîl”;

Lukian Galkin este un critic de film ucrainean, producător executiv al canalului KULTURA TV.

Juriul din Ucraina a acordat 12 puncte Marii Britanii, 10 Portugaliei, 8 Țărilor de Jos, 7 Greciei, 6 Elveției, 5 Azerbaidjanului, 4 Suediei, 3 Australiei, 2 Armeniei, 1 Cehia.

Juriul fiecărei țări participante votează în timpul probelor generale cu o zi înainte de prima/a doua semifinală și finală. Dar publicul votează în direct după toate spectacolele”, scriu jurnaliștii de la stars-segodnya-ua.cdn.

Eurovision 2022. Reacția telespectatorilor și vedetelor din Ucraina la evaluarea juriului pentru Polonia

Valeri Harcișin, solistul „The Other River”, a scris că i-a fost rușine de decizia juriului. Artistul și-a cerut scuze polonezilor și lituanienilor, care nici nu au primit puncte de la jurații din Ucraina : ”Am vrut să-mi cer scuze pentru că am subestimat Eurovision și, din anumite motive, am refuzat să devin membru sau președinte al juriului. Acest lucru s-a întâmplat cu mult înainte de război. Acum e păcat. Scuze, fraților, polonezi și lituanieni. Nu ai fost cel mai rău, spre deosebire de unii membri ai juriului. Dar oamenii recunoscători ai Ucrainei vă susțin. Și așa va fi mereu! spuse Harcișin”.

Actrița Olga Sumskaia nu poate înțelege de ce juriul a apreciat atât de puțin Polonia, într-un moment în care această țară îi ajută pe ucraineni :

”Este păcat că juriul nostru nu a acordat Poloniei niciun punct. Și polonezii ne-au dat 12. Și asta într-un moment în care Polonia acceptă milioane de refugiați din Ucraina. Cine face parte din juriu anul acesta?”.

Eurovision 2022: ”Ce păcat, în fața țărilor care ne ajută atât de mult”

Taras Topolia, solistul grupului Antitila, a remarcat că bucuria victoriei Ucrainei la Eurovision și apelul de pe scenă pentru salvarea oamenilor de la Azovstal este fără margini. Totuși, potrivit lui, bucuria este instantanee, iar relațiile dintre cele două popoare sunt de lungă durată, iar viitorul nostru comun depinde de asta :

”Dragi polonezi, vecinul nostru, prietenul și fratele nostru în valori și spirit. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl oferiți Ucrainei în acest moment dificil. Contribuția Poloniei este neprețuită și încă nu am înțeles-o pe deplin. Nu vom uita niciodată acest lucru și vă vom mulțumi cu siguranță. Această iritare cu scorurile juriului ucrainean și 0 puncte pentru interpretul polonez este marea noastră rușine. Nu cunosc motivația acestor oameni, dar cu siguranță nu sunt de acord cu decizia lor. Vreau să remarc că în această funcție sunt doar 5 membri ai juriului, și nu întreaga națiune ucraineană! Națiunea ucraineană a evaluat reprezentantul Poloniei cu maximum 12 puncte”.

Topolia a cerut să nu asocieze întreaga națiune cu decizia juriului. Potrivit acestuia, voturile juriului sunt direct opuse opiniei poporului ucrainean:

”Publicul a remarcat, de asemenea, că decizia juriului ucrainean este o „rușine”: Unde sunt scorurile pentru țările vecine? Juriul este o rușine pentru Ucraina. Ce păcat, în fața țărilor care ne ajută atât de mult. Ai făcut o poză pentru RosTV? Mai am o întrebare, cine a recrutat astfel de proști ca judecători? Cum să nu acordați puncte țărilor vecine?

Reamintim că reprezentantul Poloniei Ochman a interpretat la concurs melodia River și a ocupat locul 12 în finală, cu 151 de puncteTelespectatorii ucraineni l-au evaluat pe polonez cu 12 puncte”.