România, afectată de un război informațional, avertizează Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că România se confruntă cu un „război informațional” care afectează inclusiv domeniul medical. Șeful statului a atras atenția asupra pericolului dezinformării și a rolului crucial al specialiștilor în combaterea acesteia. Acesta a vizitat Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, potrivit Administrației Prezidențiale.

În discursul său susținut cu ocazia Zilei Sănătății, Nicușor Dan a explicat că influența actorilor externi poate afecta percepția publică asupra sistemului sanitar. „Există un actor, Rusia, care împotriva României și împotriva țărilor europene și a țărilor occidentale duce un război informațional. Și războiul acesta se duce și în medicină”, a spus șeful statului.

El a declarat că medicii și personalul medical nu trebuie să se limiteze doar la activitatea zilnică, ci să participe activ în contracararea informațiilor false. „Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a mai atras atenția asupra pericolului pseudo-științei și al leacurilor minune promovate online. „Una este un om care a făcut 10 ani de școală în medicină [...] și alta este unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care [...] a provocat tragedii”, a precizat el.

De asemenea, președintele a criticat excesul de negativism în percepția publică: „Suntem sub un bombardament informațional: totul este o tragedie, nimic nu merge în țara asta”. Nicușor Dan a pledat pentru recunoașterea atât a problemelor, cât și a realizărilor sistemului sanitar.

Vizita sa la Timișoara a oferit și ocazia de a evidenția investițiile în infrastructura medicală, precum Centrul de mari arși, construit în doar trei ani. „Faptul că în trei ani s-a construit acest spital, care răspunde unei necesități, este un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l subliniem”, a afirmat președintele.

În încheiere, președintele a transmis un mesaj de apreciere pentru cadrele medicale: „Un gând de recunoștință pentru tot sistemul medical: medici, asistenți, tehnicieni, administratori [...] pentru nopțile nedormite și anii de studii”.