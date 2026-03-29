CNA îl acuză pe deputatul Mihai Neamțu de dezinformare și respinge afirmațiile privind o presupusă solicitare către Google

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis duminică un comunicat oficial în care îl acuză pe deputatul AUR Mihai Neamțu că a dezinformat opinia publică. Instituția respinge afirmațiile potrivit cărora ar fi solicitat companiei Google eliminarea sau închiderea canalului politicianului.

Reacția CNA vine după declarațiile publice ale lui Mihai Neamțu, care a susținut că instituția ar fi intervenit pe lângă compania care operează platforma Google pentru a-i limita activitatea online.

În comunicatul transmis, CNA neagă categoric existența unui astfel de demers și susține că afirmațiile lansate în spațiul public sunt false.

Instituția a publicat integral poziția oficială, în care detaliază acuzațiile la adresa deputatului și modul în care își desfășoară activitatea.

„Consiliul Național al Audiovizualului respinge categoric afirmațiile false lansate în spațiul public de domnul deputat Mihail Neamțu, potrivit cărora CNA ar fi solicitat companiei Google „eliminarea” sa sau închiderea canalului său.”

CNA precizează clar că nu există nicio solicitare de acest tip.

„Nu există un astfel de demers al CNA !”

Instituția consideră că declarațiile publice făcute de Mihai Neamțu sunt de natură să inducă în eroare opinia publică.

„Declarațiile în cauză și insinuarea că instituția ar impune prezentarea unui anumit „punct de vedere al Guvernului” reprezintă afirmații neadevărate, grave și de natură să inducă deliberat în eroare opinia publică.”

În același comunicat, CNA a explicat cadrul legal în care își desfășoară activitatea și a respins ideea că ar acționa arbitrar sau sub influențe politice.

„CNA își desfășoară activitatea exclusiv în limitele competențelor prevăzute de lege, în baza unor proceduri clare, transparente și verificabile. Deciziile instituției nu se iau arbitrar, nu se exprimă prin formule informale, insinuări sau presiuni ocultate, ci în cadrul legal, în urma analizelor de specialitate și prin mecanisme instituționale asumate public.”

Instituția subliniază că toate acțiunile sale sunt supuse unor reguli clare și pot fi verificate public.

CNA a reacționat și la modul în care au fost prezentate acuzațiile în spațiul public, considerând că acestea depășesc limitele libertății de exprimare.

„Compararea activității unei autorități publice dintr-un stat democratic cu practici represive și evocarea unor scenarii de tip totalitar, în absența oricărui temei real, nu reprezintă libertate de exprimare exercitată cu bună-credință, ci o formă de dezinformare publică și de denaturare gravă a realității.”

În finalul comunicatului, instituția a reiterat că acționează în conformitate cu legea și că toate deciziile pot fi verificate prin canalele oficiale.

„CNA reafirmă că își exercită atribuțiile în mod legal, transparent și nediscriminatoriu, iar orice comunicare oficială a instituției poate fi verificată prin canalele publice și procedurile asumate instituțional.”

De asemenea, CNA i-a solicitat public deputatului Mihai Neamțu să înceteze răspândirea informațiilor pe care le consideră false.

„Solicităm domnului deputat Mihail Neamțu să înceteze propagarea de informații false cu privire la activitatea CNA și să manifeste responsabilitatea publică pe care o impune calitatea de oficial al statului român.”