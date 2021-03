România a fost învinsă de Norvegia, scor 24-29, și și-a compromis mare parte din șansele de calificare la Jocurile Olimpice. Pentru a mai spera că „tricolorele” ajung la Tokyo, ele trebuie să învingă, duminică, reprezentativa din Muntenegru. La o diferență de minimum cinci goluri.

Chiar dacă norvegiencele au fost superioare în majoritatea partidei, selecționerul Adrian Vasile a contestat succesul obținut de nordice.

România învinsă de Norvegia, selecționerul e optimist înaintea confruntării cu Muntenegru

„Sunt foarte mulţumit de modul în care ne-am luptat tot meciul, de atitudinea pe care am avut-o. De faptul că inclusiv în momentele mai grele nu am cedat şi am încercat să ne aducem aminte de tot ce am discutat săptămâna aceasta. Înfrângerea la cinci goluri nu ne dă un sentiment plăcut. Pentru că nu aşa s-a simţit realitatea din teren. Dar avem încă un meci mâine şi am foarte mare încredere în fete, în grup, că vom reuşi să ne calificăm la Tokyo”. A declarat selecționerul naționalei feminine de handbal.

În ceea ce privește jocul cu Muntenegru, antrenorul României este optimist. „Diferenţa asta de goluri face ca meciul de mâine să fie unul pe viaţă şi de moarte. Dar aşa mă gândeam că va fi încă de la Bucureşti. Tot ce contează pentru noi mâine este să ne concentrăm pe victorie.

Dacă după meciul de mâine se va întâmpla ca ambele echipe să fie calificate ar fi perfect. Eu ce îmi doresc este ca România să fie calificată, cine va fi a doua nu mă interesează. Acum ne gândim cum să ne revenim după meciul de astăzi şi să abordăm meciul de mâine ca şi cum ar fi ultimul.

Va trebui să fim foarte concentraţi la fiecare minge şi cumva trebuie să echilibrăm balanţa importanţei meciului şi să încercăm să jucăm cu concentrare, cu determinare. Cred că avem destul de multe resurse.”

Portarul Denisa Dedu a acuzat arbitrajul

Portarul Denisa Dedu a spus că este mulțumită de modul în care a luptat echipa națională. Și a acuzat maniera de arbitraj. „Sunt tristă pentru că am pierdut, dar sunt mândră de echipa mea, de modul în care am luptat. Am crezut în şansa noastră şi consider că am făcut multe lucruri bune. Sunt dezamăgită de arbitraj… de obicei nu comentez arbitrajul, dar consider că arbitrii a dat multe decizii în favoarea Norvegiei. E frustrant, dar asta a fost maniera de arbitraj.”