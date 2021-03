Naţionala de handbal feminin a României îşi poate asigura, cu un succes în faţa scandinavelor, prezenţa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. După ce au fost de nerecunoscut în disputa cu Muntenegru şi au cedat clar, cu o diferenţă de nu mai puţin de cinci goluri, scor 23 – 28, nordicele îşi joacă ultima şansă cu trupa pregătită de Adrian Vasile. O nouă înfrângere le scoate definitiv din ecuaţia calificării la Olimpiadă pe campioanele europene şi le duce, în schimb, pe tricolore la Tokyo.

Neagu le vede favorite pe norvegience

Cristina Neagu, vedeta primei reprezentative, ştie însă că România pleacă cu a doua şansă. Experimentatul inter stânga al naţionalei are, în schimb, încredere că tricolorele vor avea forţa să răstoarne calculele hârtiei. Chiar şi un eşec, spune Neagu, nu trebuie să le demoralizeze pe handbalistele din ţara noastră, care mai pot încă visa la Olimpiadă, dacă vor trece de Muntenegru.

„Toată lumea o vede favorită pe Norvegia, iar în cazul în care vom pierde acest meci, e important şi modul în care o vom face şi cu ce diferenţă de scor, pentru că acest aspect poate conta enorm în economia clasamentului. Calculele hârtiei se pot schimba imediat. Norvegia este o echipă de care ne-am apropiat mult în ultimii ani. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun şi, de ce nu, să câştigăm” a declarat jucătoarea în vârstă de 32 de ani.

Adrian Vasile cere unitate şi disciplină

Selecţionerul Adrian Vasile cere, la rândul său, concentrare maximă înainte de această partidă şi afirmă că România are dreptul de a visa la o victorie în faţa Norvegiei numai în cazul în care jucătoarele sale vor colabora perfect pe parchetul din Muntenegru.

„Norvegia este campioană europeană şi este o formaţie foarte puternică. Sunt convins că suntem capabili să înţelem însemnătatea acestei partide. Trebuie să avem foame de rezultate şi să devenim pe teren asemenea unui haite de câini care este unită non-stop” a fost mesajul tehnicianului de 38 de ani pentru elevele sale.

Tricolorele, înfrângere drastică în ultimul meci cu Norvegia

Deşi prima reprezentativă a suferit un eşec categoric în ultima întâlnire directă cu scandinavele (20 – 28, la Europeanul din decembrie 2020), goalkeeper-ul Denisa Dedu crede că tricolorele au şansa lor, iar disputa de diseară va fi una pe muchie de cuţit.

„În ultimii ani, am reuşit să ne ţinem de norvegience şi am avut meciuri destul de echilibrate, iar uneori chiar am izbutit să le învingem. Avem şansa noastră. Orice se poate întâmpla atunci când e o partidă echilibrată. Trebuie să avem o energie pozitivă şi să aplicăm pe parchet ceea ce am pregătit la antrenamente” a concluzionat portarul naţionalei României.