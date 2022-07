Sursa: Dreamstime.com

România a avut cel mai mic număr de angajați în 2021. HoReCa și domeniul construcțiilor au înregistrat cele mai mari scăderi

Numărul de persoane angajate a scăzut pentru prima dată sub pragul de 4 milioane, anul trecut, 2021 continuând astfel trendul înregistrat în 2020. Începând din anul 2019, numărul angajaților români a scăzut de la an la an, arată datele studiului realizat de platforma „termene.ro”.