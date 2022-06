Analiză Gi Group Holding. Tendințe și provocări pe piața forței de muncă

În România, importul de forță de muncă este limitat la 100.000 de persoane pe an, însă piața locală solicită personal calificat pentru domenii care în România suferă din cauza lipsei de noi candidați, cum ar fi: operatori producție, sudori, lăcătuși, dulgheri sau zidari, meserii care nu sunt foarte atractive pentru candidații tineri.

Astfel, în următorii ani, lotul de 100.000 de avize, menționat de autoritățile române este de așteptat să crească exponențial, un prim indicator a ceea ce se va întâmpla pe piața forței de muncă fiind rezultatele recensământului, se arată în analiza făcută de Gi Group Holding .

Indiferent dacă este vorba de relocarea sau de o înlocuire a unui membru pe o perioadă determinată, companiile se confruntă cu o serie de probleme ce aduc în prim-plan un fenomen cunoscut pe piața din România – migrația. Deși în continuare există o lipsă de predictibilitate, îndeosebi cauzată de conflictul din Ucraina, lipsa de candidați din piața locală este o certitudine, aceasta fiind constantă de dinainte de pandemie.

Chiar dacă în ultimii doi ani pandemia a inversat raportul dintre cerere și ofertă, în agricultură, HoReCa sau construcții, deficitul de personal s-a menținut la același nivel, angajatorii apelând, în continuare, la forța de muncă externă, de regulă, din afara Uniunii Europene. Astfel, Gi Group, una dintre cele mai mari companii de resurse umane la nivel mondial, oferă o nouă abordare privind gestionarea deficitului de forță de muncă: importul și relocarea acesteia.

Principalul motiv care a destabilizat industria HoReCa sau sectorul construcțiilor a fost pandemia, care a făcut ca tot mai mulți angajați să se reprofileze sau să plece în străinătate de teama instabilității. Acum, locurile vacante sunt preponderent ocupate de forța de muncă importată din Asia, în special din țări precum Vietnam, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh sau India. Cu toate acestea, este de așteptat ca sectorul construcțiilor să fie afectat in perioada următoare de inflație, manifestată prin costuri de producție ridicate și scăderea puterii de cumpărare.

În plus, aflate sub presiunea concurenței, tot mai multe companii se confruntă acum cu o serie de provocări, având în vedere că trebuie să îşi gestioneze în mod eficient resursele umane, indiferent de localizarea acestora, iar acest proces necesită costuri semnificative. De asemenea, timpul de la momentul în care este selectat candidatul până ajunge în România și poate lucra este un alt dezavantaj în importul forței de muncă.

”Nevoia de personal calificat ne împinge spre astfel de decizii. Am început acest proces de angajare anul trecut, când am inclus importul forței de muncă în strategia noastră, decizia venind, mai degrabă ca o soluție pentru clienții afectați de criza forței de muncă din România. De asemenea, am observat că este mult mai avantajos pentru companii să angajeze personal din alte țări, stabilitatea și costurile reduse fiind principalele motive.”, declară Cristian Huzău, Country Manager Gi Group România.

Cu o echipă specializată în identificarea și personalizarea soluțiilor pentru clienți, Gi Group oferă sprijin pe parcursul întregului proces, diminuând astfel timpul în ceea ce privește procesul de angajare. În linie cu obiectivele companiei și adițional pachetului salarial, angajații beneficiază de cazare gratuită pe întreaga perioadă a contractului. În plus, compania asigură soluții tailor-made adaptate fiecărui client, astfel încât, la final, să existe o situație de tipul win-win, demonstrând că, atunci când există viziune şi determinare, nu există nicio piedică în realizarea unui parteneriat orientat spre performanță.

”Am observat în ultimul timp că toate industriile au cerere de forță de muncă, fieare dintre ele având vârfuri în care această cerere este mai acută, conform specificului industriei. Fiind o industrie care oferă joburi pentru personal aflat la început de drum, observ că majoritatea candidaților tineri se îndreaptă către segmentul de retail. În construcții știm deja că „moda” personalului din Asia este de câțiva ani activă și estimăm că mai mult de jumătate din angajați sunt cetățeni asiatici. În ceea ce privește agricultura, fiind o muncă sezonieră, este mai dificil de angajat personal din Asia, oamenii de acolo dorindu-și stabilitate pe termen lung.”, declară Cristian Huzău, Country Manager Gi Group România.

Astfel, Gi Group ajută angajații să înțeleagă sensul și valoarea muncii lor, având grijă de bunăstarea fizică și psihică, investind în dezvoltarea abilităților și construind relații profesionale și de leadership. De asemenea, partenerii și clienții beneficiază de sprijinirea politicilor active de muncă și de lupta împotriva muncii nedeclarate și a evaziunii fiscale.