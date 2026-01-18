Româncă s-au moldoveancă? Victoria Furtună mai rămâne vreo două luni cetăţean român

Republica Moldova. Fosta procuroră anticorupţie Victoria Furtună, preşedinta partidului „Moldova Mare”, afiliat lui Ilan Şor, nu renunţă la cetăţenia română şi se declară deciză de a lupta în continuare.

Potrivit postului de televiziune TVR Moldova, Victoria Furtună nu a dat curs citaţiei de a se prezenta la 16 ianuarie 2026 la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audieri în cadrul dosarul privind retragerea cetăţeniei.

Pe de altă parte, Victoria Furtună a declarat public că nu a fost citată oficial de către autorităţile de la Bucureşti şi a aflat despre citaţie din mass-media.

Retragerea cetăţeniei române pentru Victoria Furtună a fost solicitată de Serviciul Român de Informații.

Victoria Furtună este cunoscută pentru apropierea de oligarhul fugar Ilan Șor, aflat la originea unor formațiuni și curente politice cu orientare pro-rusă. Totodată, Furtună este o promotoare a teoriei moldovenismului, agreată de Kremlin, şi a faptului că limba română şi limba moldovenească sunt două limbi diferite.

Preşedinta partidului „Moldova Mare” va rămâne încă câteva luni cetăţean român.

Potrivit TVR Moldova, Victoria Furtună ar fi solicitat amânarea audierilor programate Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) , cerând un răgaz pentru a pregăti apărarea.

Iar instituţia ar fi reprogramat audierile pentru luna aprilie a anului curent.

Fosta procuroră nu a confirmat amânarea audierilor. Dar într-o postare pe FB aceasta a scris: „Suspiciunile, notele informative și etichetele fără probe nu sunt lege. SRI nu are competența de a retrage cetățenia. Poate doar furniza informații, care trebuie probate, verificate și controlate judiciar”.

Totodată, Furtună a mai anunţat că „până atunci luptăm pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova și relațiile de prietenie cu România”.

Politiciana de la Chişinău a recunoscut public că nu poate veni în România din cauza interdicţiilor: „Chiar dacă aș dori să mă prezint, acest lucru este imposibil, deoarece am interdicție de intrare în Uniunea Europeană, instituită în baza unor sancțiuni cu caracter politic”.

Serviciul Român de Informaţi (SRI) a cerut, în 2025, retragerea cetățeniei Victoriei Furtună pe motiv că ar prezenta amenințări la adresa securității naționale a României.

SRI şi-a justificat cererea adresată Autorității Naţionale pentru Cetăţenie în baza articolului 25, alineatul 1, litera b din Legea cetățeniei române.

„(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

b) este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase", prevede articolul 25 al Legii cetăţeniei române.

Victoria Furtună respinge învinuirile:

„Temeiurile invocate sunt aberante și defăimătoare:

– aș fi implicată în acte de terorism;

– aș avea legături cu grupări teroriste;

– aș pregăti un atac terorist împotriva României;

– aș fi obținut cetățenia prin intermediul așa-numitului „clan Corduneanu”.

Aceste afirmații sunt nu doar false, ci ridicole și periculoase, dacă nu ar fi folosite ca instrument de represiune politică. Faptele juridice, nu fabulații”, a reacţionat politiciana..

Deşi propagă o retorică pro-rusă şi antiromânească, Victoria Furtună nu renunţă la cetăţenia română.

„Cetățenia română am dobândit-o legal, după nașterea primei mele fiice (2006), în temeiul căsătoriei cu soțul meu, cetățean moldovean cu cetățenie română, cu respectarea integrală a Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română.

Actul de acordare este definitiv, necontestat și neanulat.

Nu există:

– niciun dosar penal;

– niciun dosar administrativ;

– nicio hotărâre judecătorească care să vizeze obținerea ilegală a cetățeniei mele.

„Sa fie clar. Cetățenia României nu o voi deține doar dacă o să ma refuz benevol de ea sau voi fi condamnată difinitiv și irevocabil pentru atentare la securitatea României”, s-a arătat fermă Victoria Furtună de a lupta pentru a-şi menţine cetăţenia română.

Partidul „Moldova Mare” şi Victoria Furtună promovează noţiunile de „popor moldovenesc” şi „limbă moldovenească” şi consideră că Republica Moldova trebuie în primul rând să-şi dezvolte relaţiile cu Federaţia Rusă.

Victoria Furtună a candidat, în 2024, la alegerile prezidenţiale, având o susţinere largă din partea lui Ilan Şor. Furtună a fost susținută deschis în campania electorală pentru președinție de Marchel, episcopul de Bălți și Fălești, un propagandist pro-rus înflăcărat.

În calitate de politician, fosta procuroră anticorupţie promovează retorica că Moldova trebuie să aibă relații bune cu toate statele, în special cu Federația Rusă.

În cadrul referendumului din 2024 privind integrarea europeană, Victoria Furtună a îndemnat electoratul ca să voteze împotrivă. În postarea de pe Facebook, în care ieşi exprimă poziţia în legătură cu scandalul de retragere a cetăţeniei române, Furtună se declară că face parte din „generaţia pro-europeană”.

„Când spui adevărul, devii „terorist”. Am ajuns să o trăim și noi, generația proeuropean”, a scris preşedinta partidului „Moldova mare”.