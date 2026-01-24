EVZ Special

Românca fascinată de cinematografia indiană care l-a întâlnit pe Raj Kapoor

Comentează știrea
Românca fascinată de cinematografia indiană care l-a întâlnit pe Raj KapoorSursa foto: Naarghita The Song Of Kings
Din cuprinsul articolului

A văzut lumina zilei la Pufești-Vrancea și a purtat la naștere numele Maria Amarghioalei. Data nașterii sale a fost 14 ianuarie 1939.În 1942, când viitoarea Naarghita avea doar trei ani, mama ei, Aneta s-a despărțit de tatăl ei. Până în 1948, bunicii materni au crescut-o pe micuța Maria.

 Cum a ajuns Maria Amaghioalei să devină Naarghita?

Maria Amarghioalei a venit la București, unde locuia mama sa, Aneta. Evident, la București, a mers la Palatul Pionierilor. Aici a studiat dansul și coregrafia până în 1952. La 17 ani, în 1956, a intrat în trupa Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București.

În acel moment, ea a avut clipa aceea socotită astrală. A urmărit filmul realizat în 1951 de Raj Kapoor, „Vagabondul”. Brusc, ea s-a simțit atrasă de cultura și dansurile indiene. A fost de 50 de ori la cinematograf, ca să vadă filmul. A reușit să înregistreze, în sala de proiecție, muzica filmului. Și-a ales pseudonimul „Naarghita” („Cântecul tulpinii de lotus”).

Naarghita, o autodidactă

Narghita

Sursa foto: Naarghita The Song Of Kings

La cinema, a urmărit cu atenție modul în care dansau personajele. Și-a notat din punct de vedere fonic, cuvintele în „hindi”. Evident, le-a asociat cu traducerea românească, subtitrată. Șansa ei a fost când regizorul Nicolae Dinescu a distrobuit-o ca solistă în piesa „O seară la estradă”. Naarghita a interpretat melodia „Ciand” („Luna”). Publicul a apreciat prestația, cântând ca o adevărată cântăreață din India.

Primul influencer al României. Bătăușul de mahala care a inventat brandingul personal fără TikTok și Facebook
Primul influencer al României. Bătăușul de mahala care a inventat brandingul personal fără TikTok și Facebook
Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000 de euro
Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000 de euro

România comunistă avea relații cordiale cu India. Universitatea din București coresponda cu Centrul Hindi. Așa a putut să învețe prin corespondență timp de patru ani limba. A primit și un sari, a reușit să intre în posesia unor benzi înregistrate cu muzică indiană.

Rolul Indirei Gandhi și marea întâlnire cu Raj Kapoor

Baritonul Nicolae Herlea i-a dat avizul pentru ca ea să poată primi atestatu de artist profesionist. Adică avea dreptul să facă turnee în nume propriu. A imprimat la Electrecord primul disc în 1967.

În 1967, Indira Gandhi, liderul Guvernului Indiei a venit la București. Autoritățile i-au făcut surpriza să vadă că românii iubesc cultura indiană. Naarghita a evoluat pe scenă iar Indira Gandhi i-a oferit un „sari” original. Premierul român Ion Gheorghe Maurer a permis tinerei românce să plece în India, așa cum solicitase Indira Gandhi.

Acolo, la New Dehli în 1968, Naarghita l-a cunoscut pe Raj Kapoor (1924-1988). Turneul ei indian a durat peste o jumătate de an, prin susținerea Guvernului de la New Dehli. Ulterior, Naarghita avea să concerteze în România, să scoată numeroase discuri în anii 70 , 80, ultimul fiind în 1991.

Decesul în uitare și în sărăcie

Pensia abia îi ajungea marii Naarghita pentru plata facturilor. În ultimul an de viață, apăruse la un interviu în care a afirmat că a vândut tot ce avea de preț în casă. Uneori a trăit și cu 40 lei lunar. Într-o zi de la finalul iernii 2013, la 26 februarie, o nepoată a vizitat-o la garsoniera artistei din București. Din păcate, a găsit-o decedată pe Naarghita.  Avea 73 de ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Primul influencer al României. Bătăușul de mahala care a inventat brandingul personal fără TikTok și Facebook
23:46 - Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000...
23:35 - Românca fascinată de cinematografia indiană care l-a întâlnit pe Raj Kapoor
23:24 - Universitatea Craiova a învins FC Botoșani cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga
23:15 - Orașul renăscut din cenușă. Străzi și clădiri care spun povești de aproape 2.000 de ani
23:02 - Facturi mari la regularizare. Recomandările ministrului Energiei: Pentru a evita șocurile

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale