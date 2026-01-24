Românca fascinată de cinematografia indiană care l-a întâlnit pe Raj Kapoor

A văzut lumina zilei la Pufești-Vrancea și a purtat la naștere numele Maria Amarghioalei. Data nașterii sale a fost 14 ianuarie 1939.În 1942, când viitoarea Naarghita avea doar trei ani, mama ei, Aneta s-a despărțit de tatăl ei. Până în 1948, bunicii materni au crescut-o pe micuța Maria.

Maria Amarghioalei a venit la București, unde locuia mama sa, Aneta. Evident, la București, a mers la Palatul Pionierilor. Aici a studiat dansul și coregrafia până în 1952. La 17 ani, în 1956, a intrat în trupa Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București.

În acel moment, ea a avut clipa aceea socotită astrală. A urmărit filmul realizat în 1951 de Raj Kapoor, „Vagabondul”. Brusc, ea s-a simțit atrasă de cultura și dansurile indiene. A fost de 50 de ori la cinematograf, ca să vadă filmul. A reușit să înregistreze, în sala de proiecție, muzica filmului. Și-a ales pseudonimul „Naarghita” („Cântecul tulpinii de lotus”).

La cinema, a urmărit cu atenție modul în care dansau personajele. Și-a notat din punct de vedere fonic, cuvintele în „hindi”. Evident, le-a asociat cu traducerea românească, subtitrată. Șansa ei a fost când regizorul Nicolae Dinescu a distrobuit-o ca solistă în piesa „O seară la estradă”. Naarghita a interpretat melodia „Ciand” („Luna”). Publicul a apreciat prestația, cântând ca o adevărată cântăreață din India.

România comunistă avea relații cordiale cu India. Universitatea din București coresponda cu Centrul Hindi. Așa a putut să învețe prin corespondență timp de patru ani limba. A primit și un sari, a reușit să intre în posesia unor benzi înregistrate cu muzică indiană.

Baritonul Nicolae Herlea i-a dat avizul pentru ca ea să poată primi atestatu de artist profesionist. Adică avea dreptul să facă turnee în nume propriu. A imprimat la Electrecord primul disc în 1967.

În 1967, Indira Gandhi, liderul Guvernului Indiei a venit la București. Autoritățile i-au făcut surpriza să vadă că românii iubesc cultura indiană. Naarghita a evoluat pe scenă iar Indira Gandhi i-a oferit un „sari” original. Premierul român Ion Gheorghe Maurer a permis tinerei românce să plece în India, așa cum solicitase Indira Gandhi.

Acolo, la New Dehli în 1968, Naarghita l-a cunoscut pe Raj Kapoor (1924-1988). Turneul ei indian a durat peste o jumătate de an, prin susținerea Guvernului de la New Dehli. Ulterior, Naarghita avea să concerteze în România, să scoată numeroase discuri în anii 70 , 80, ultimul fiind în 1991.

Pensia abia îi ajungea marii Naarghita pentru plata facturilor. În ultimul an de viață, apăruse la un interviu în care a afirmat că a vândut tot ce avea de preț în casă. Uneori a trăit și cu 40 lei lunar. Într-o zi de la finalul iernii 2013, la 26 februarie, o nepoată a vizitat-o la garsoniera artistei din București. Din păcate, a găsit-o decedată pe Naarghita. Avea 73 de ani.